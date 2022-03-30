انتصار السيسي تشيد بالدور المجتمعي للهلال الأحمر المصري.. فيديو

أّذاعت فضائية اكسترا نيوز، لقطات يظهر من خلالها، زيارة قرينة رئيس الجمهورية، السيدة انتصار السيسي لغرفة عمليات الهلال الأحمر المصري.

وأكدت السيدة انتصار السيسي أنها تشرفت اليوم بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، الذي يعد رمزا من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر، مشيدة بالجهود العظيمة والدور الإنساني الذي يلعبه هذا الكيان الهام في المجتمع المصري.



واستمعت قرينة الرئيس إلى عرض توضيحي لجميع أنشطة الهلال الأحمر، وحجم الجهود التطوعية التي يقوم بها أفراده، ووجهت التحية لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الدولة.