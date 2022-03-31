جامعة حلوان تؤكد استمرار خطة الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان.. والمساهمة في بناء جسد سليم.. والطلاب تنمي زيادة الأنشطة وعدم توقفها

رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تساهم في تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم

عميد صيدلة حلوان :استمرار الانشطة الطلابية خلال شهر رمضان وتنظيم دورات رمضانية

رئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان: تم البدء في تنفيذ خطة عمل جديدة الاهتمام بالأنشطة الطلابية

طلاب جامعة حلوان: نتمى استمرار الانشطة الطلابية بشكل دائم وعدم توقفها

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان، وكشف عدد من كليات جامعة حلوان عن مواعيد المحاضرات وخطة سير الدراسة خلال الشهرالكريم، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل، وأكدت الجامعة على استمرار خطة الانشطة الطلابية .

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

وصرح الدكتور الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، فى تصريحات ل صدى البلد أن الكلية تحرص على تنظيم جميع الأنشطة الطلابية بكافة أشكالها، خاصة الرياضية، في إطار توسيع خريطة الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى لما لها من فوائد رياضية وصحية وترويحية وذهنية.

وأكد الدكتور سرور أن خطة الأنشطة الطلابية لن تتوقف خلال شهر رمضان، وأنها سوف تكون مستمر فسوف يتم تنظم دورة رمضان لكرة القدم، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

موضحا أن الأنشطة الرياضية بجانب مساهمتها فى بناء جسد سليم معافى، فهي أيضا تلعب دور كبير فى بجانب الترويح عن الطلاب وزرع روح التنافسية الشريفة بينهم، وان كل هذا ياتى فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية.

كشف عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان عن فاعليات الدورة الرمضانية فقال أن فعاليات الدورة تقام في الأسبوع الثاني والثالث من رمضان نهاراً بنظام خروج المغلوب بمشاركة كلاً من فريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفريق العاملين بالكلية والفرق الطلابية ويتكون كل فريق من ٦ أفراد.

وقال الطالب وائل جمال الطالب بكلية الصيدلة جامعة حلوان، انه يتمنى زيادة عدد المسابقات والبطولة التى تنظمها الكلية والجامعة .

بينما قال تامر شوقى الطالب بكلية الصيدلة: أن الكلية مجهدة وصعبة فلابد من الترويح من وقت إلى اخر حتى لا نصاب بالملل من الدرسة وأن هذا هو دور الانشطة التى تعطى حافز إضافى الذهاب الى الجامعة غير الدراسة.

أكد الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تم البدء في تنفيذ خطة عمل جديدة الاهتمام بالأنشطة الطلابية خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن هذه الأنشطة تزيد من ولاء الطلاب للجامعة.

و يتواجد داخل جامعة حلوان عدد كبير من الأسر الطلابية وتمتلك تلك الاسر العديد من اللجان التي تمكنها من تنظيم أنشطة مختلفة في كافة النواحي، " الرياضية ، الفنية ، الثقافية ، الجوالة ، الخدمة العامة ، الرحلات ، الأنشطة المجتمعية ، كما انه يتم تنظيم مهرجان لهم بكل كلية وعلى مستوي الجامعة سنويا لعرض أعمال الطلاب الإبداعية .

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة حول هذا الأمر ان جامعة حلوان حريصة علي دعم الاسر الطلابية و علي ضرورة مشاركة الطلاب فى الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية مهاراتهم مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتأهيل الشباب، كما تولى الجامعة اهتماما كبيرا باكتشاف المواهب من الطلاب.

وأكد مهدي أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية يرجع لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بما يفيدهم بدنيًا وفكريًا واجتماعيًا واستثمار أوقات الفراغ، ومد أواصر الود بين الطلاب وبعضهم ، ورفع روح المنافسة الشريفة، بجانب تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم، وتساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن الأنشطة الطلابية هي أحد أولويات جامعة حلوان لما لها من فوائد كبير على الطلاب في التعارف والتواصل بينهم وبين بعض واستغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم وتبادل الثقافات المختلفة والمشاركة الإيجابية الفعالة.