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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد البرنامج الاستشارى الألمانى لتحسين مياه الشرب

اجتماع المكتب الاستشاري
اجتماع المكتب الاستشاري الألمانى

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اليوم الأربعاء ، وفد من المكتب الاستشارى الألمانى CES لإدارة برنامج تحسين مياه الشرب و الصرف الصحى بمحافظة قنا " IWSP2 ".

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بقنا والوفد المكون من اندرياس بورمان قائد فريق العمل لبرنامج IWSP2 و كيفن رينشو، قائد فريق العمل مكتب ماكدونالد والمهندس ماجد رضا، نائب المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا و عدد من استشارى تنفيذ المشروع "MOTT Mackdonald - CONSULAQUA -AAW "، بقيادة المهندس محمد فوزى، مدير عام المشروع، وعدداً من الخبراء الدوليين والمحليين وجمال حلمى، مدير العلاقات العامة بالشركة و خالد حسن، مدير إدارة التعاون الدولى.

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ناقش محافظ قنا والوفد، مشروعات برنامج  IWSP2 و التى تهدف إلى تحسين الأوضاع بشكل متكامل لسكان المحافظات المستهدفة، والمساهمة فى حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحى على جودة المياه" 68% مشروعات الصرف الصحى + 32% مشروعات مياه الشرب"، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 42.2 مليون يورو لمحافظة قنا لتنفيذ مشروعات البرنامج. 
وأوضح نائب المدير الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا ، بأن البرنامج عبارة عن قرض مقدم من شركاء التنمية الأوروبي  EDPS ، بنك التعمير الألمانى KFW - الاتحاد الأوربي EU - الوكالة الفرنسية للتنمية AFD - بنك الاستثمار الأوربي EIB - وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO " وتغطي 4 محافظات "قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا".

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأن الأهداف العامة للبرنامج هي تحسين الحالة الصحية للمستفيدين والظروف البيئية وتحسين الإطار العام في قطاع المياه والصرف الصحي، موضحا أن معايير اختيار المشروعات ضمن البرنامج تعتمد  علي مايتفق مع المخطط العام للشركة وتقييم الأثر البيئي والمجتمعى.
وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، بالإضافة إلى توافر وجودة البنية التحتية للصرف الصحى والاحتياج العاجل لرفع مستوى الأداء الوظيفى وكفاءة معالجة المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي الموجودة وعاطلة وغير مستغلة وكذلك تأهيل التجمعات شبه الحضرية والريفية من خلال "تجمعات خدمة المرافق الصحية" لتنفيذ هيكل صرف صحى جديد متكامل.

 

قنا مياة الشرب تحسين مياه الشرب الصرف الصحى المكتب الاستشاري الألمانى

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