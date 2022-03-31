محافظ الغربية يستقبل وزير الشباب للمشاركة بمنتدى برلمان شباب وسط وغرب الدلتا

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، وذلك قبيل انطلاق فعاليات منتدى برلمان شباب وسط وغرب الدلتا، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا.

وكان محافظ الغربية استقبل محافظي محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح بديوان عام المحافظة.

وتبادل المحافظ والوزير الحديث حول تعاون المحافظة والوزارة في رعاية الشباب وتأهيلهم للقيادة، خاصة أن الشباب هم جيل المستقبل، ودائماً ما يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيعهم على ممارسة أنشطتهم ومنحهم فرص عديدة للمشاركة في القيادة من خلال مجلس القيادات الشابة.

يشارك في المنتدى عدد كبير من شباب محافظات وسط وغرب الدلتا، بحضور مديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات وسط وغرب الدلتا، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ويتضمن عددا من المحاور الشبابية التي سيتطرق إليها الشباب المشاركون.

ويلقي أحد شباب البرلمان كلمة ترحيبية بالحضور، موضحاً أهداف المؤتمر، ثم يتم فتح حوار وتوجيه بعض الأسئلة للوزراء والمحافظين، وفي الختام يتم إصدار التوصيات.