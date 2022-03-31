الأوقاف تعلن شروط إقامة موائد الرحمن وصلاة التراويح| فيديو

تحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء، وافقت على إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح "حسن"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن إقامة الموائد في ملاحق المساجد يكون من خلال تقديم طلب لمدير المديرية التابع له الملحق الذي سيقام فيه المائدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تفضل إقامة الموائد ملاحق المساجد ، حفاظَا على قدسية المساجد، والنظافة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال صلاة التراويح.

تحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة

وشدد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على ضرورة اصطحاب المصلى والكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي خلال الصلاة، حفاظًا على السلامة العامة.

ولفت إلى أن دورات المياه مفتوحة للمصلين، وهناك توجيه بإعداد حملة كبيرة للتعقيم المساجد ودورات المياه بعد كل صلاة.