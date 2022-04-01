رواد تويتر يحتفلون بحلول شهر رمضان على طريقتهم الخاصة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج رمضان كريم والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا، متبادلين التهاني بحلول شهر رمضان المبارك والذي يستطلع هلاله مساء اليوم الجمعة.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، مشاركين لحظاتهم في تحضيرات شهر رمضان وطقوسه الخاصة، ومعالم البهجة والزينة في البيوت والشوارع.

يستطلال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شهر رمضان 1443 اليوم، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان 2022، وإعلان موعد أول أيام شهر رمضان من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وصرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن المعهد سوف يقوم باستطلاع هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا اليوم الجمعة عقب غروب الشمس.

وأشار الدكتور جاد أن أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، أن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.