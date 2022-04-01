تخطي الإفطار أهمها.. 4 أخطاء أكثر شيوعا عند فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن أمرًا صعبًا وفي بعض الأحيان ، قد تجد نفسك عالقًا في وسط اللا مكان، على الرغم من تجربة كل شيء والتوافق مع نظامك الغذائي وممارسة التمارين ونمط الحياة الصحي ، فقد تجد نفسك غير قادر على إنقاص الوزن.



يمكن أن يحدث هذا في كثير من الأحيان ويمكن أن يؤدي إلى الكثير من عدم الرضا وتثبيط الدافع في نفس الوقت، هناك بعض الأخطاء التي تُعرف عمومًا باسم "أخطاء فقدان الوزن" التي قد ترتكبها، من أجل تجنب مرحلة الركود أو ما هو أسوأ ، لا توجد نتائج على الإطلاق ، إليك أخطاء يجب أن تبحث عنها.



أخطاء فقدان الوزن



- تجويع نفسك

على الرغم من أن فقدان الوزن والوجبات الغذائية تدور حول تحقيق "عجز السعرات الحرارية" ، فلا توجد طريقة يمكنك من خلالها إنقاص الوزن عن طريق تجويع نفسك لأنه يؤدي إلى تقليل معدل الأيض لديك، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الضعف والإرهاق ، مما يعيق عملية التمرين ويمكن أن يؤدي إلى ركود في عملية فقدان الوزن أو فشل كامل في ذلك، يمكن أن يحرم جسمك أيضًا من العناصر الغذائية الأساسية ويحدث نقصًا في الجسم.



-تخطي الإفطار

يعد تخطي وجبة الإفطار أحد أكثر أخطاء فقدان الوزن شيوعًا لأنه ممارسة شائعة حتى في الحياة اليومية، الفطور هو أهم وجبة في اليوم وهو مهم للغاية لمساعدتك على بدء اليوم بجرعة جيدة من الطاقة ووجبة إفطار بروتينية تساعد على تحسين التمثيل الغذائي إلى حد كبير.



-استبعاد البروتين من العلف

تعد البروتينات من المكونات الأساسية للطعام والتي تُعرف أيضًا باسم اللبنات الأساسية للجسم، البروتينات مهمة لأسباب مختلفة وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، من المهم تضمين البروتينات لأنها تمنع فقدان العضلات وتشجع على فقدان الدهون من الجسم، حاول وأضف البروتينات الصحية إلى نظامك الغذائي للحصول على نتائج أفضل.



-الإمساك بعلامة "النظام الغذائي"

غالبًا ما يؤدي تصنيف "نظام غذائي" إلى إقناع العديد منا بتطوير تفضيل تجاه العناصر التي تحمل علامة "نظام غذائي". تحتوي فحم الكوك الدايت ورقائق البطاطس وغيرها من المواد الغذائية على السكريات والمواد الحافظة المضافة التي تضر بالصحة ويمكن أن تحبط عملية فقدان الوزن.

المصدر: timesofindia

