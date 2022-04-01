زيادة في أسعار فيات تيبو موديل 2022 بالسوق المصري

ارتفعت أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تصل إلى 55 ألف جنيه، وتعد النسخة تيبو واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة في مصر والتي تم طرحها عبر نوعين من التصميمات الاول سيدان والآخر هاتشباك، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل فئة.

فيات تيبو موديل 2022

مواصفات السيارة فيات تيبو موديل 2022

تأتي السيارة فيات تيبو موديل 2022 بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح حادة المظهر، وجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4532 مم، وبعرض يبلغ 1792 مم، 1497 مم، مع مساحة تخزين تصل إلى 520 لتر.

فيات تيبو موديل 2022

وتحتوي السيارة فيات تيبو موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، ومثبت سرعة، مخاصية التوزان الالكتروني ESP، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية.

فيات تيبو موديل 2022

وتتسارع السيارة فيات تيبو موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

فيات تيبو موديل 2022

وتستمد السيارة فيات تيبو موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، حيث يستطيع أن يضخ قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 152 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات.

فيات تيبو موديل 2022

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 329.900 ألف جنيه بدلاً من 284.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 372.900 ألف جنيه بدلاً من 326.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 404.900 ألف جنيه بدلاً من 349.900 ألف جنيه.

الفئة الأولى هاتشباك فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 349.900 ألف جنيه بدلاً من 309.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية هاتشباك فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 414.900 ألف جنيه بدلاً من 359.900 ألف جنيه.