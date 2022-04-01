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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

فلسطين تعلن غدا السبت
فلسطين تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

أعلن المفتي العام للقدس ودولة فلسطين الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية بالمسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، إنه ثبت ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غدٍ السبت الثاني من شهر نيسان 2022 هو الأول من شهر رمضان المبارك.

وأضاف: من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني مسجد وضع في الأرض، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال  نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر الفضيل.

وتابع "نهنئ  القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بحلول هذا الشهر المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، نتقرب فيه إلى الله بالطاعة، وأن يعيننا على صيامه وأن يتقبله منا، وأن ييسر لأمتنا الإسلامية العز والمنعة والتمكين. ونسأله سبحانه أن يتقبل شهداءنا في عليين، وأن ييسر الفرج القريب لأسرانا البواسل، وأن يحمي قدسنا وأقصانا من عبث العابثين".

كما تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيًا من المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من رحاب المسجد الأقصى المبارك، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب المفتي عن أمنياته لسيادة الرئيس بدوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله عز وجل هذا الشهر المبارك على شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وهو في أحسن حال.

من جانبه، شكر الرئيس الفلسطيني المفتي على تهنئته، واطمأن من خلاله على أوضاع أهلنا في المدينة المقدسة، داعيًا الله عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق، أعلنت كل من قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، أن غدا السبت 2 أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك.

بينما أعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الأحد 3 أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك بعد عدم ثيوت رؤية هلال الشهر الفضيل.

وقال مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، إن أول أيام الشهر الفضيل. بكل من ماليزيا واندونيسيا سيكون بعد غد الأحد 3 أفريل.

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