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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ممدوح مهدى يهنئ الرئيس السيسي وأسرة جامعة حلوان بحلول شهر رمضان الكريم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تقدم  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بأصدق التهانى القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.
 

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كما يتقدم رئيس جامعة حلوان بالتهنئة إلى نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعيا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى أسرهم بالخير و اليمن و البركات وصالح الأعمال و أن يوفق مصرنا الغالية لمزيد من التقدم والرخاء.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان شهر رمضان الكريم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب Jobs Education

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