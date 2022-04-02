لبنان.. جويل مردينيان بدون مكياج ..صورة تظهر رقة ملامحها

شاركت الإعلامية جويل مردينيان، صورة جديدة لها ، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي توب باللون الاسود وعليه جاكيت فرو ياللون البيج الناعم وباكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وأنيقة.





وقامت جويل مردينيان بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة على ظهرها واكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.



ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع المكياج، وأختارت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها.



وأكلمت جويل مردينيان إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

حياة جويل مردينيان

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.