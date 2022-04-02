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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قتل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين داخل مركبة كانوا يستقلونها في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إنه ”تم تصفية ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلي خلال مواجهة وقعت بقرية عرابة قرب مدينة جنين“.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن هذه العملية جاءت خلال مهمة للجيش الإسرائيلي لاعتقال مطلوبين في مدينة جنين.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية حتى اللحظة عن أسماء الشبان الثلاثة بسبب عدم تمكنها من استلام جثامين الشهداء، والتي احتجزها الجيش الإسرائيلي.

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بينما قالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن ”جنديين إسرائيليين أصيبا أثناء الاشتباكات التي وقعت بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند دوار عرابة في جنين“.

وفي سياق ذي صلة، أكد جهاز الأمن الإسرائيلي ”الشاباك“، أن ”الفلسطينيين الثلاثة الذين تم اغتيالهم قرب جنين، خططوا لهجوم فوري، كما أنهم نفذوا عمليات إطلاق نار مؤخراً، حيث تم العثور على أسلحة وقنابل في المركبة التي أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليها“.

وسبق عملية الاغتيال، عدد من العمليات الأخرى التي نفذها الجيش الإسرائيلي كان آخرها استشهاد فلسطينيين الخميس الماضي، كما استشهد أسير محرر في وقت سابق من أمس الجمعة، برصاص الجيش في مدينة الخليل.

وفي وقت سابق، أكدت القناة ”12“ العبرية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي المعروف باسم ”الشاباك“، أعلن إحباطه الأيام الماضية عدة عمليات كانت على وشك التنفيذ ضد أهداف إسرائيلية، وأنه لا زال هناك تحذيرات ساخنة منذ وقوع الهجمات الأخيرة.

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