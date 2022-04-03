أحمد موسى: الباشمهندس شكله جعان أقوى مشهد في الحلقة 2 من الاختيار 3

تناول الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل أقوى مشهد في مسلسل الاختيار 3؛ حين التقى الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، خيرت الشاطر، حين كانت الجماعة تسيطر على الحكم خلال العام 2012.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "خيرت الشاطر، الذي أدى دوره الفنان خالد الصاوي، ظهر فى الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3 وهو يلتقي وزير الدفاع وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي ويطالبه بإنجاح الشراكة بين الجيش وجماعة الإخوان، قبل أن يرد عليه الفريق السيسى والذى يقوم بدوره الفنان ياسر جلال قائلا: "هو الغداء جاهز، أصل الباشمهندس شكله جعان".

وأكمل أحمد موسى: "ياسر جلال ممثل كبير وبارع في مسلسل الاختيار".