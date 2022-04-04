بسبب الاختيار 3.. بيتر ميمي يوجه الشكر لهؤلاء المخرجين

حرص المخرج بيتر ميمي، على توجيه رسالة شكر لكل المخرجين الذين ساعدوا في إخراج مسلسل “الاختيار 3”.

كتب بيتر ميمي، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “بشكر زملائي المخرجين اللي اخرجوا ايام من مسلسل الاختيار ٣، استاذ حسام علي، اللي عمل جزء كبير من المسلسل بمنتهى الامانة والاخلاص، استاذ أحمد سمير فرج، استاذ خيري سالم، استاذ أحمد حسن، استاذ عبد الرحمن أبو غزالة”.

يذكر أن نشر المخرج بيتر ميمي صورة من كواليس مسلسل الاختيار الجزء الثالث، عبر صفحته الشخصية "إنستجرام"، الذي يُعرض حاليا خلال الموسم الرمضاني 2022.

بينما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3 عدد من الأحداث الهامة التي من أبرزها رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون مع الجماعة الإرهابية عقب توليه منصب وزير الدفاع، وسخريته من خيرت الشاطر.

وبدأت الحلقة الثانية بلقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حلف اليمين وزيرا للدفاع، بالمشير محمد حسين طنطاوي، ودارت بينهما مناقشة حول رغبة السيسي في الاستقالة في حال غضبه من القرار، لكن المشير نصحه بالاستمرار وتولي مهام منصبه.