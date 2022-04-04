نطاق وقوة أعلى.. كوبرا تطرح فئات جديد من طراز “بورن” يتميز بـ e boost

أطلقت شركة Cupra فئتين مختلفين آخرين من طراز "بورن" الهاتشباك، وكلاهما بأداء أفضل ونطاقًا إضافيًا.

كوبرا بورن

وبالتالي بعد الإعلان الأحدث للشركة، تكون سيارة "كوبرا بورن " متوفرة في 3 فئات تجهيز مختلفة تقدم أنماط قيادة ومجموعات نقل حركة متعددة توسيع الخيارات أمام العملاء، منها فئتين بنظام e boost للأداء القوي والمدى التشغيلي الأطول.

وفقا لموقع shropshire star يتم تشغيل Born في مستوى التجهيز الأقل قوة من خلال حزمة بطارية تعمل بجهد 58 كيلو وات في الساعة، بقوة 201 حصان، توفر ما بين 223 ميلا حتى 264 ميلًا من المدى التشغيلي في الشحنة الواحدة، وتتسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 6.6 ثانية، وهي بسعر يبدأ من 34,715 جنيه استرليني.

الفئة التالية من Born مع نفس الحجم للبطارية ولكن مع e-Boost قادر على توليد 227 حصان، تعمل هذه القوة المضافة على خفض وقت التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة إلى 6.4 ثانية فقط، مع نطاق تشغيل يصل إلى 261 ميلاً بشحنة واحدة. أوقات الشحن مماثلة للإصدار الأقل قوة أيضًا. تبدأ أسعار هذا الطراز من 37.445 جنيهًا إسترلينيًا.

بينما تتميز النسخة الأغلى ثمنا والفئة الأعلى تجهيزا من “كوبرا بورن” ، بحزمة بطاريات تعمل بجهد 77 كيلووات في الساعة بقوة 227 حصان، وتقدم نطاقًا اقوى من الفئات السابقة يبلغ 340 ميلًا وقادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة خلال 6.8 ثوانٍ، وبتكلفة 40,215 جنيه استرليني.