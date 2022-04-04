الجمهور يشيد بأداء أكرم حسني على تويتر: بيفكرنا بكوميديا سمير غانم

تفاعل رواد موقع التوصل الاجتماعي تويتر هاشتاج أكرم حسني مشيدين بأدائه المميز في مسلسل “متوب عليا” الذي يعرض ضمن لسباق الرمضاني.

وعبر المغردون عن اعجابهم بالمسلسل، وكوميدية الفنان أكرم حسني وأبطال المسلسل.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.