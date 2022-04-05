عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. لطلاب رابعة ابتدائي.. خبير: استكمال الدراسة عقب الاختبار الشهري عبء على التلاميذ.. الأعلى للجامعات: منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من امتحانات الميدتيرم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية بالطب البيطري في جامعة المنصورة

نظمت كلية الطب البيطري  ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية وأثارها السلبية علي الثروة الحيوانية والأمن الغذائي بعنوان " تأثير التغيرات المناخية علي إنتشار الأمراض الحيوانية وأثارها السلبية علي الثروة الحيوانية والأمن الغذائي" تحت رعاية  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة،  الدكتور محمود المليجي  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عطية البيومي  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أشرف طارق حافظ  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و ريادة كل من الدكتور  مها عبده العشماوي- عميد كلية الطب البيطري.

خبير عن امتحانات "الرابع الابتدائي الشهرية" برمضان: تتوافق مع ساعتهم البيولوجية الصحية

توافد طلاب المدارس الابتدائية، الموجودة على مستوى الجمهورية على لجان امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية تطبيقا لجدول الامتحانات المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم، ضمن نظام التعليم الجديد طبقا لرؤية مصر في التعليم ٢٠٣٠.

لطلاب رابعة ابتدائي.. خبير: استكمال الدراسة عقب الاختبار الشهري عبء على التلاميذ

استكملت اليوم، المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية تطبيقا لجدول الامتحانات المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم.

الأعلى للجامعات: منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من امتحانات الميدتيرم

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن الجامعات استعدت بالكامل لاختبارات الميدتيرم والتي تجرى حضوريا بجميع الكليات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة من تباعد اجتماعي وتعقيم مستمر لقاعات الامتحانات والالتزام بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى ما يثبت أن الطالب قد تلقي لقاح كورونا .

رئيس جامعة أسيوط يشدد على سرعة الانتهاء من عمليات إصلاح غرفة المحولات الكهربائية

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة سرعة الانتهاء من عمليات إصلاح غرفة المحولات الكهربائية بالمستشفى الجامعى الرئيسى وذلك لعودة العمل بها خلال الأيام القليلة الماضية عقب تعرضها للتلف خلال الحريق الذى نشب بها خلال شهر مارس الماضى والذى تسبب فى عطل الغرفة دون حدوث خسائر فى الأرواح.

نائب رئيس جامعة حلوان : الاحتكاك الدولي للباحثين أهم أولوياتنا

قالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان  لشئون البحث العلمي والدراسات العليا ، إن  الجامعة تنظم برامج  تدريبية بمركز التميز العلمي بكلية الصيدلة لتوفير فرصة للاحتكاك الدولي لشباب الباحثين بالجامعة في مجال العلوم الصيدلية والبيولوجية.

Jobs Education وزارة التربية والتعليم اخبار التعليم جامعة حلوان طلاب المدارس التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

البدري عن تعيين فينجادا: قيل لي عندنا شوية يوروهات لما تخلص هنمشيه

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يعتمد ثاني أكبر حركة ترقيات تستهدف 6500 موظف

الفريق المصري المشارك بمعرض جنيف للاختراعات يحصد الميداليات الذهب والفضة والبرونزية

جامعة جنوب الوادى تكرم طلاب كلية الفنون الجميلة بأسيوط المشاركين في ملتقى السمبزيوم

جامعة أسيوط تعلن فوز طلاب هندسة بالمركز السابع عالمياً فى مسابقة أمريكية

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم الهاكاثون الثاني للحلول الذكية لإدارة المياه

مذكرة تفاهم بين القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

30 تحديًّا طوال شهر رمضان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية

أخبار التعليم| البحوث الفلكية: سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022.. فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول لأفضل تصميم هندسي للسيارة الكهربائية.. صور

ترشيحاتنا

مصدر أمني: سحب عينات من شيكولاتة متداولة بالأسواق تحتوي على بذور مخدرة

الاختيار 3..التكفيري أبو منير رأس الأفعى بسيناء|خطط لاغتيال وزير الداخلية وقُتل في2013

استسلام عدد كبير من قوات الجيش الأوكراني في ماريوبول

هنديكم مرتبات مغرية.. أحمد موسى: هشام قنديل حاول السيطرة على الأمن الوطني

فضل صلاة السنن الراتبة والنوافل.. دكتورة بالأزهر تكشف عن أجرها

رئيس أوكرانيا يشكل وفدا للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواشر مبروكة.. الحريرة تزين المائدة المغربية في الشهر الكريم

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ