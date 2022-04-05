أخبار التعليم.. لطلاب رابعة ابتدائي.. خبير: استكمال الدراسة عقب الاختبار الشهري عبء على التلاميذ.. الأعلى للجامعات: منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من امتحانات الميدتيرم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية بالطب البيطري في جامعة المنصورة

نظمت كلية الطب البيطري ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية وأثارها السلبية علي الثروة الحيوانية والأمن الغذائي بعنوان " تأثير التغيرات المناخية علي إنتشار الأمراض الحيوانية وأثارها السلبية علي الثروة الحيوانية والأمن الغذائي" تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و ريادة كل من الدكتور مها عبده العشماوي- عميد كلية الطب البيطري.

خبير عن امتحانات "الرابع الابتدائي الشهرية" برمضان: تتوافق مع ساعتهم البيولوجية الصحية

توافد طلاب المدارس الابتدائية، الموجودة على مستوى الجمهورية على لجان امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية تطبيقا لجدول الامتحانات المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم، ضمن نظام التعليم الجديد طبقا لرؤية مصر في التعليم ٢٠٣٠.

لطلاب رابعة ابتدائي.. خبير: استكمال الدراسة عقب الاختبار الشهري عبء على التلاميذ

استكملت اليوم، المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الشهرية تطبيقا لجدول الامتحانات المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم.

الأعلى للجامعات: منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من امتحانات الميدتيرم

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن الجامعات استعدت بالكامل لاختبارات الميدتيرم والتي تجرى حضوريا بجميع الكليات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة من تباعد اجتماعي وتعقيم مستمر لقاعات الامتحانات والالتزام بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى ما يثبت أن الطالب قد تلقي لقاح كورونا .

رئيس جامعة أسيوط يشدد على سرعة الانتهاء من عمليات إصلاح غرفة المحولات الكهربائية

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة سرعة الانتهاء من عمليات إصلاح غرفة المحولات الكهربائية بالمستشفى الجامعى الرئيسى وذلك لعودة العمل بها خلال الأيام القليلة الماضية عقب تعرضها للتلف خلال الحريق الذى نشب بها خلال شهر مارس الماضى والذى تسبب فى عطل الغرفة دون حدوث خسائر فى الأرواح.

نائب رئيس جامعة حلوان : الاحتكاك الدولي للباحثين أهم أولوياتنا

قالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان لشئون البحث العلمي والدراسات العليا ، إن الجامعة تنظم برامج تدريبية بمركز التميز العلمي بكلية الصيدلة لتوفير فرصة للاحتكاك الدولي لشباب الباحثين بالجامعة في مجال العلوم الصيدلية والبيولوجية.