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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا.. فول بالزيت الحار وأومليت بالسوسيس وبطاطس بوريه

سحور
سحور

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية ونقدم لكم قائمة اليوم، الأكلات التالية:  طريقة عمل أومليت السوسيس وبطاطس بوريه، وفول محوج .

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  فول بالزيت الحار بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

 

مقادير فول بالزيت الحار

فول

زيت حار

طحينة

فلفل احمر واخضر حار

ثوم

طماطم شيرى

بقدونس

شبت

 

-للتقديم

خبز بلدى


طريقة تحضير فول بالزيت الحار

- تخلط جميع المكونات في الكبة ماعدا الطماطم الشيري والفلفل الحار.

- يضاف مزيج الفول ونقلب مع إضافة الخضرة إذا لزم.

- يسخن الزيت على النار وتضاف الطماطم الشيري مع التقليب حتى تذبل ثم يضاف الفلفل الحار ويضاف إلى مزيج الفول.

 

طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-

 

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيها قليلا ثم قطعى السوسيس حلقات وضيفيها على البصل.

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة وأدخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس

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مقادير بطاطس بيوريه

 

بطاطس مسلوقة مهروسة

فلفل أحمر وأخضر مفروم
فصوص ثوم 
زبدة
لبن
ملح وفلفل 
جبنة شيدر أحمر مبشورة 
طبق سلطة خضراء
للتقديم طماطم

 

طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالسجق

تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة يضاف الملح والزبدة والثوم المفروم و يمكن إضافة اللبن و يقلب كل الخليط ويفرد فى قالب مدهون بالزبدة.

توضع فى الفرن لمدة ¼ ساعة.

الفلفل الحار صدى البلد البطاطس الطماطم مخبز بلدى سلطة ​​​​​​​health

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