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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمويل 4496 مشروعا باستثمارات 27 مليون جنيه لتوفير فرص عمل بقرى المنيا

محافظ المنيا يسلم
محافظ المنيا يسلم عقود المشروعات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن وزارة التنمية المحلية أعلنت اليوم الخميس، أن محافظة المنيا تأتي في المرتبة الأولي علي مستوي الجمهورية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال قروض صندوق التنمية المحلية والتي تساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، بهدف تحسين مستوي معيشة الأسر عبر وجود فرص عمل دائمة ودخل شهر ثابت لأبناء القرى.

 

وأكد المحافظ أن الصندوق يعمل على تمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصرى بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لدعم ومساعدة المرأة وأفراد الأسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة و متناهية الصغر يتيح لهم دخلاً ثابتاً  ومصدرا للرزق .

 

وقد  شهدت أنشطة الصندوق تطورا كبيرا، منذ تولي رئيس الجمهورية بهدف دعم الشباب من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات في الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022، في العديد من المجالات، منها الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

 

وأضاف المحافظ، أن محافظة المنيا نفذت 4496 مشروعاً باستثمارات 27 مليون جنيه، موكداً أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف.

 

وأكد المحافظ، استمرار الجهود في تمويل المشروعات للشباب، للقضاء على البطالة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، لتحقيق جوانب التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشروعات التنموية على أرض المحافظة، حرصا على تحقيق الصالح العام.

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