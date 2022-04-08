بعد أيام من طرحها.. يا معافر لـ شيرين تحقق 27 مليون مشاهدة

حققت أغنية “يا معافر" للفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيراً، حيث حققت ٢٧ مليون مشاهدة بعد ٦ أيام فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

“يا معافر” كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد وجهت رسالة لجمهورها قبل طرح الأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل تويتر.

وغردت شيرين قائلة: "ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل...غير للكتف اللي يشيل".

وتستعد شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم 4 مايو المقبل على مسرح الاتحاد أرينا، بالإمارات العربية المتحدة، ضمن ليالى ياس، تزامنا مع عيد الفطر المبارك.