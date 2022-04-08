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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لم تحدث منذ طرح iPhone X

تسريبات تكشف مفاجأة كبيرة حول تصميم هواتف آيفون iPhone 14

تسريبات تكشف مفاجآة
تسريبات تكشف مفاجآة كبيرة حول تصميم هواتف آيفون iPhone 14

مع انتظار محبي وراغبي شراء هواتف آيفون iPhone 14 القادمة والتي ستتميز بعدد من التقنيات والميزات الجديدة للمرة الأولي، يتابع المستخدمون بشغف التغييرات التى تطرأ علي الهواتف باستمرار، وكشفت أحدث التسريبات مفاجأة كبيرة في تصميم الهواتف علي غير المتوقع. 

  

وبحسب مجلة فوربس فإن هواتف آيفون iPhone 14 خاصة طرز iPhone 14 Pro ستصدر بتصميم مختلف تماما عن هواتف آيفون 13 السابقة حيث ستتميز بحواف نحيفة للغاية عن سابقتها وهو الأمر الذي سيكون مفاجئا للكثيرين، حيث كانت الشركة قد عملت علي إصدار الهواتف بحواف ذات سمك أكبر منذ إطلاق آيفون 12 .

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وفقا لعدد من التسريبات فإن شركة آبل تقوم بتقليص حجم الحواف علي iPhone 14 Pro Max من 2.42 ملم إلي 1.95 ملم ، أي بنسبة تقارب 20٪، وهذا هو أكبر تخفيض منذ طرح هواتف آيفون  iPhone X في عام 2017 .

هواتف آيفون iPhone 14

 

وبالنظر إلي الحواف الجديدة التي تم تصميمها علي هواتف أندرويد الحديثة سيكون الإطار الذي يقل عن 2 مم لهواتف iPhone 14 Pro Max من أنحف إطار على أي هاتف ذكي على الإطلاق.

 

هواتف آيفون iPhone 14

ومن المفاجآت الأخري أيضا بالنسبة لهواتف iPhone 14 Pro ، فإن الهواتف ستظل مستمرة في استخدام خاصية ID Face وغياب خاصيىة  Touch ID ، ووجود فتحة الشحن Lightning ، وكذلك الأداء المنفصل ، بالإضافة إلي أن الهواتف ستشهد زيادة ملحوظة في الأسعار، كما سيحصل المستخدمون علي أكبر ترقية للكاميرا منذ سنوات.   
 

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