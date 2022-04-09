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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل إلى 45 ألف جنيه.. ارتفاع في أسعار هيونداي كريتا موديل 2022

تصل لـ 45 الف جنيه
تصل لـ 45 الف جنيه .. ارتفاع في اسعار هيونداي كريتا

شهدت النسخة هيونداي كريتا موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من تلك السيارة التي تنتمي إلى فئة الإصدارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، بينما قدرت الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى 45 الف جنيه.

 هيونداي كريتا موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 113 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

 هيونداي كريتا موديل 2022

وبهذه الإمكانيات الفنية فيمكن للسيارة هيونداي كريتا موديل 2022 أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.1 ثانية.

 هيونداي كريتا موديل 2022

وتأتي السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4300 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1790 مم، و 1620 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 433 لتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة.

 هيونداي كريتا موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز مع زر تفعيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف والتحكم.

 هيونداي كريتا موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

الفئة الأولى هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 455 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 470 ألف جنيه بدلاً من 425 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 495 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 520 ألف جنيه بدلاً من 475 ألف جنيه.

هيونداي كريتا موديل 2022 هيونداي كريتا هيونداي كريتا موديل 2022

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