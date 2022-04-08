عبد الرحيم كمال يشيد بأداء مربوحة في الكبير أوي: كوميديانة من طراز فريد

علق السيناريست عبد الرحيم كمال علي دور الفنانة رحمة أحمد التي تقوم بدور "مربوحة" في مسلسل الكبير أوي 6، والتي تقوم بدورها الفنانة رحمة أحمد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب عبد الرحيم كمال في تويتة له عبر حسابه الخاص قائلًا: "‏مريوحة دي اسم على مسمى والله برافو رحمة أحمد كسبنا كوميديانة من طراز فريد".

ومن جانبها عبرت الفنانة رحمة أحمد التى اشتهرت مؤخرًا بـ مربوحة في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، عن سعادتها الغامرة بالتعليقات الإيجابية، عن دورها بشخصية «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي رمضان 2022.



