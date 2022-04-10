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مرأة

طريقة عمل لفائف قمر الدين بطعم لذيذ

صدى البلد

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل لفائف قمر الدين بطعم لذيذ.

طريقة عمل لفائف قمر الدين بطعم لذيذ ..

المقادير:

3 كيلو من المشمش الطازج.

2 لتر من الماء.

نصف كيلو من السكر الناعم.

طريقة التحضير:

تزال البذور من المشمش.

يتم غسل المشمش جيدا بالماء وتصفيته.

يوضع الماء في حلة على النار ونضيف إليه المشمش والسكر.

تترك المكونات على النار لمدة لا تقل عن ربع ساعة مع التقليب كل فترة حتى يذوب السكر تماما.2معالق نشا يذوب النشا في نص كوب ماء  ويوضع تدريجيا

توضع المكونات في الخلاط الكهربائي بعد أن تبرد وتخلط جيدا.

نحضر مصفاة ويتم تصفية الخليط حتى نتخلص من قشور المشمش.

نحضر صواني خشبية وتدهن بزيت الزيتون ويفرد عليها الخليط.

يترك الخليط حتى يتماسك، ويغطى بورق التغليف من البلاستيك، ويتم استخدامه طازجا في نفس اليوم أو اليوم التالي.

يترك لمدة ليلة كاملة ويتم لفه في ورق ألمونيوم حتى وقت الاستخدام.

طريقة عمل لفائف قمر الدين طعم لذيذ السعرات الحرارية في قمر الدين المجفف

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