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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة للمواطنين.. العثور على حصان في مكان غير متوقع بالهند| فيديو

صدمة للمواطنين..العثور
صدمة للمواطنين..العثور على حصان في مكان غير متوقع بالهند

تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو لحصان في قطار مخصص للركاب.

وأصيب المواطنون بصدمة عند رؤيتهم فيديو «حصان القطار» المتجه إلى إحدى مناطق ولاية البنغال.

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وحسب موقع «إنديا توداي» فتحت السلطات الهندية تحقيقاً في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي 

من جانبهم، لفت بعض رواد مواقع التواصل ممن شاهدوا الفيديو إلى أن الحصان كان مشاركاً في سباق أقيم بمنطقة بارويبور بذات اليوم الذي تم فيه نشر المقطع.

علماء آثار ألمان يعثرون على بقايا حصان


وفي وقت سابق، عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو يرصد  عثور علماء آثار ألمان على بقايا حصان بلا رأس وفارسه بجواره..


وأفاد التقرير، بأن العلماء الألمان توصلوا إلي  اكتشاف بقايا حصان مقطوع الرأس وراكبه في بلدة كنيتلينجن بجنوب ألمانيا.

وتابع التقرير أنه وجد عظام الفارس بجوار الحصان، حيث قال  العلماء الألمان  إن عمر الاكتشاف قد يبلغ 1400 عام.

لحصان ولاية البنغال رواد مواقع قطار حصان القطار إنديا توداي

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