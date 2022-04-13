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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محامو دمياط ينعون زميلهم بعد وفاته أثناء الدفاع عن موكله

المحامي
المحامي

فوجئ اليوم المحامون والعاملون بمحكمة دمياط بوفاة المحامي أشرف ابو العزم المحامى بالنقض بدمياط أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن أحد موكليه داخل محكمه دمياط بمدينة دمياط .
وقد نعت نقابة المحامين بدمياط برئاسة ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط ورئيس مجلس إدارة نادي رأس البر، في بيان صادر عنها منذ قليل ، المحامي أشرف ابو العزم المحامى بالنقض.

وجاء في بيان النقابة ، إن الفقيد توفى أثناء تأدية واجبه رسالة الدفاع داخل المحكمة  نظرا لتعرضه لأزمة صحية.
وتابع البيان: ننعى المحامي وندعو له بالمغفرة والصبر لأسرته.

ودعا البيان جموع المحامين لحضور صلاة الجنازة  اليوم لتقديم واجب العزاء .

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