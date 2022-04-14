ما علاقة برنامج اللجوء البريطاني؟..الأمم المتحدة تحذر من الجرائم الجنسية بحرب أوكرانيا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها "علمت بالتقارير المتزايدة عن شعور النساء الأوكرانيات بالخطر" من رعاة برنامج بريطاني يسمى "منازل من أجل أوكرانيا".

وحسب "سي إن بي سي" الأمريكية، حذرت الوكالة في بيان من أنها قلقة بشأن تحول مضيفين بريطانيين محتملين إلى "تهديد محتمل لسلامة اللاجئين".

وتأتي الدعوات لمزيد من الرقابة على البرنامج البريطاني في الوقت الذي تسلط فيه الأمم المتحدة الضوء على أكثر من 3200 حالة مؤكدة من جرائم الاغتصاب وغيرها من جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع وسط الحرب الجديدة في أوكرانيا.

وقالت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:"كل موجة جديدة من الحروب تجلب معها موجة متصاعدة من المآسي الإنسانية، بما في ذلك موجات جديدة من أقدم جرائم الحرب وأكثرها إسكاتا وأقلها إدانة".