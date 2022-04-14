الوحدة الوطنية في افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية بدمياط

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة إشارة البدء لفرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله لافتتاح فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة دمياط الجديدة بحفل متنوع جمع بين الشعر والاستعراض والغناء.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه عرض لفريق كورال أطفال دمياط بقيادة المايسترو توفيق فودة وباقة من الأغاني ومنها دهب السنابل، يا نبي سلام عليك، معانا ريال، يا مصر مين يقدر عليكي، انا ابن مصر، رمضان جانا، منة، يا أغلى اسم في الوجود، ثم عرض لفرقة دمياط للدراما الحركية بقيادة المخرج كريم خليل ومجموعة من الاستعراضات ومنها اكتبوا تاريخ المجد، كلنا انسان، رمضان كريم، سنوحى، رايحين لبكرة، شجع ولادك باسم مصر، بجانب فقرة للشعر ألقى فيها توفيق لبن قصيدة كنت صغيرا، لو أن لي ملكا في الأرض، وألقى عمر فرحات قصيدة عن الرسول، وأقيم على هامش الفعاليات معرض لبيع كتب إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة للجمهور، وورشة فنية للرسم على وجوه الأطفال.

جاء الحفل بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والدينية بمحافظة دمياط وهم د. هناء فاروق عضو مجلس النواب، الشيخ السيد الروكي كبير أئمة أوقاف دمياط، الأب هشام بندلمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس، الإعلامي يحيى العزب، والإذاعي على شعيب، وممثلين عن التربية والتعليم والأوقاف.