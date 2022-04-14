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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إغلاق ومشكلات توريد.. آبل تتعرض لتخفيض إجباري 30% فى إنتاج هواتف آيفون

هاتف آيفون
هاتف آيفون

أوقف موردو شركة آبل Apple الأساسيون الذين ينتجون هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك، الإنتاج في المواقع الرئيسية في شنجهاي ومدينة كونشان، وسط قيود إجراءات الوقاية الصارمة بسبب حالات الإغلاق التي فرضتها الحكومة الصينية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقا لتقارير صحيفة Nikkei Asia.


وبحسب ما ذكره موقع "macrumors" التقني، أفادت مصادر صينية أن شركة "بيجاترون Pegatron"، أحد أكبر موردي هواتف آيفون، والتي تقوم بتجميعها لصالح شركة آبل، قد أوقفت العمل بمنشآتها في شنجهاي وكونشان.

 

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مورد آخر يعلن وقف إنتاج هواتف آيفون

وأضاف التقرير أن الموقعين هما موقعي الإنتاج الوحيدان لشركة Pegatron اللذان يصنعان أجهزة آيفون، حيث أن هذا المورد مسؤولا عن 20 إلى 30٪ من جميع هواتف آبل المصنوعة في الصين.

وفي الوقت نفسه، كشف مورد آخر لشركة آبل Apple، وهو Quanta، المسؤول عن إنتاج أجهزة الحواسيب المحمولة MacBook Air و MacBook Pro، أن الإنتاج قد تم تعليقه في شنجهاي منذ بداية شهر مارس الماضي، وكما أعلن العشرات من الموردين الآخرين للشركة، بشكل مباشر وغير مباشر وقف إنتاج جزء من سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل في الصين، حيث يشهدون أيضا تعطلاً في عمليات الإنتاج.

وهددت عمليات الإغلاق الحكومية بالصين، التي بدأت في أواخر شهر مارس الماضي، بتعطيل سلاسل التوريد العالمية لشركة آبل، وبالرغم من أن الشركة الأمريكية تعاملت مع سلسلة التوريد المقيدة لبعض الوقت مع تقلبات توفر المنتجات والعرض على مدار عدة أشهر.

وستعلن آبل عن أرباح الربع الثاني من العام، يوم 28 أبريل حيث من المرجح أن يقدم المسؤولون التنفيذيون في الشركة بعض السياق حول كيفية أداء سلسلة التوريد.

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