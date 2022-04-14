يسبب ولادة أطفال برؤوس صغيرة.. علماء يحذرون من فيروس زيكا

ينتقل فيروس زيكا عن طريق البعوض ، وعادة ما تكون أعراض الإصابة بزيكا خفيفة عند البالغين، ومع ذلك ، يمكن للفيروس أن يصيب الجنين النامي ، مما يؤدي إلى تشوهات خلقية مثل صغر الرأس.

ويتداخل فيروس زيكا وفيروس حمى الضنك في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فيروس حمى الضنك ، مثل فيروس زيكا ، هو فيروس ينتقل عن طريق البعوض ، وبالتالي يشترك في العديد من الخصائص البيولوجية ، الفيروسات متشابهة بدرجة كافية لدرجة أن الاستجابة المناعية الناتجة عن التعرض المسبق لحمى الضنك يمكن أن توفر الحماية ضد زيكا.

يقول شريستا: "في المناطق التي ينتشر فيها زيكا ، تعرضت الغالبية العظمى من الناس بالفعل لفيروس حمى الضنك ولديهم كل من الخلايا التائية والأجسام المضادة التي تتفاعل".

لسوء الحظ ، فإن كلا الفيروسين سريع التحور أيضًا، يوضح شريستا أن "حمى الضنك وزيكا هما من فيروسات الحمض النووي الريبي ، مما يعني أنهما قادران على تغيير الجينوم الخاص بهما"، "عندما يكون هناك الكثير من البعوض والعديد من البشر ، فإن هذه الفيروسات تتحرك باستمرار ذهابًا وإيابًا وتتطور."

ووجد الباحثون أنه من السهل نسبيًا أن يكتسب فيروس زيكا تغييرًا واحدًا في الأحماض الأمينية يسمح للفيروس بعمل نسخ أكثر من نفسه - ويساعد العدوى على السيطرة بسهولة أكبر، هذه الطفرة (تسمى طفرة NS2B I39V / I39T) تعزز قدرة الفيروس على التكاثر في كل من الفئران والبعوض، أظهر متغير زيكا هذا أيضًا زيادة في التكاثر في الخلايا البشرية.

كثير من المصابين بفيروس زيكا لن تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط. الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس زيكا هي:

حمة

صداع

الم المفاصل

التهاب الملتحمة (احمرار العينين)

ألم عضلي