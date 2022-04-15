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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: الخطيب موصلناش كأس عالم.. وريهام حجاج ممثلة شاطرة

صدى البلد

حل المنتج جمال العدل، ضيفا علي الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج العرافة، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات":

"هل يفضل الشللية وينتج لفنانين دون غيرهم؟".. جمال العدل يكشف الحقيقة
كشف المنتج جمال العدل، حقيقة تفضيله "الشللية" والإنتاج لأسماء محددة دون عن الفنانين الآخرين، موضحًا: "مش بالظبط كده، لكن عندنا أبطال وبطلات للشركة، ليّ دور معاهم وهم لهم دور في الشركة، بنكمل مشوارنا مع بعض، وبالتالي، المنطق الطبيعي، لو قدرتي أنتج 2 مسلسل أو 3 مسلسلات سأكون مهتما ببطولاتي".


وأضاف العدل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "لو في قدرة إني أنتج مسلسلات أكتر ممكن أعمل لغيرهم، لكن لو معنديش إلا كوتة معينة هفضل الأبطال اللي بيشتغلوا معايا".

جمال العدل: رفضت أبقى عضو في الأهلي.. وأحمد زكي أسطورة ونص
أكد المنتج جمال العدل، أنه لا يمكن أن يترشح لرئاسة النادي الأهلي، موضحًا "مرضتش أبقى عضو حتى لما كان فرع مدينة نصر جنب بيتي".

"هل تسبب في تعطيل إنتاج فيلم عن حياة حماد إمام؟..العدل يكشف الحقيقة
نفى المنتج جمال العدل، أن يكون السبب في تعطل إنتاج مسلسل يتناول السيرة الذاتية للراحل حمادة إمام لاعب الزمالك الأسبق، مؤكدًا انه من أهم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك.


جمال العدل: فيلم "صاحب صاحبه" أكتر عمل خسرني.. وهنيدي مضغطش عليّ
أكد المنتج جمال العدل، أنه يتمنى إنتاج عمل فني يجسد شخصية حياة المفكر الراحل فرج فودة، متابعًا "ظُلم ومازال مظلوما، كان تنويريا مهما جدا وقُتل دون سبب مفهوم، ولازم نظهر للأجيال القادمة الأمثلة المهمة، وإزاي إن الجهل والمتعصبين دينيا بيعملوا إيه فينا".

جمال العدل : عمرو دياب رفض"شورت وفانلة وكاب"واخترنا السقا بديلا|فيديو
قال المنتج جمال العدل، إن الهضبة عمرو دياب كان سيؤدي بطولة فيلم شورت وفانلة وكاب، موضحًا: "قعدنا معاه واتفقنا، وكنا في بداية المرحلة اللي الرجالة كانوا بيلبسوا فيها شورتات وجزم من غير شرابات، وعملنا فريم على قد عمرو دياب".

وصلنا كأس العالم؟| جمال العدل: الخطيب مش الأسطورة الوحيدة في مصر ..فيديو
قال المنتج جمال العدل، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان لاعب كرة قدم عظيما.

موضحًا: "لكني معترض على لفظ الأسطورة، هل وصلنا كأس العالم لو الأسطورة يعني حريف، هنلاقي حريفة كتير في جيله زي علي خليل وحسن شحاتة".

جمال العدل: ندمان إني معملتش أي حاجة مع عادل إمام
قال المنتج جمال العدل، إن الفنان عادل إمام هو أكبر وأهم وأعظم فنان في تاريخ مصر، موضحًا "أتمنى يجي زيه، لكن معتقدش إن هيجي زيه".

بعد انسحابه من "الملحد".. جمال العدل: مش هشتغل مع مصطفى درويش تاني إلا لو سامحته
نفى المنتج جمال العدل، ما صرح به الفنان مصطفى درويش، بأنه وقع معه عقدا مدته 3 سنوات "عمري في حياتي ما مضيت مع حد، أنا بتفق، جمال سليمان عمل معايا 3 مسلسلات، وكنا متفقين شفويا".


جمال العدل: زعلان من مصطفى درويش.. وانسحابه من "الملحد" تصرف سخيف
قال المنتج جمال العدل، إنه يقود الأعمال التي ينتجها بالشراكة مع المخرج، إذ يؤمن بأن المخرج هو رب العمل، موضحًا "كل واحد بطل في دوره، والسنة دي بشوف إن الفنان محمد ثروت المفروض يتبوأ مكانا مهما جدا في الكوميديا والتمثيل ويبقى بطل مسلسلات وأفلام".

جمال العدل: "مش بتشرط على فنانة عشان تشتغل معايا
أكد المنتج جمال العدل، أنه لا يضع شروط للتعاون مع أي فنان، موضحًا: "مفيش حد بيتشرط على أي حد، الشغلانة دي مفيهاش شروط، بنعمل حاجة بحب جدا، عشان ننجح".


جمال العدل: ريهام حجاج لو مش شاطرة ماكنتش أنتجتلها
قال المنتج جمال العدل، إن مسلسل "يوتيرن" ليس أول مسلسل ينتجه للفنانة ريهام حجاج، موضحًا أنها كانت إحدى بطلات مسلسل سجن النسا.

 

برنامج لاعب كرة قدم الزمالك الأهلى جمال العدل

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