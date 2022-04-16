7 فوائد لتناول التين المجفف للصائم

قدم الدكتور أحمد صبري ، استشاري السمنة والتغذية العلاجية ، فوائد التين المجفف للصائم .





فوائد التين المجفف للصائم..





1.يحتوي التين المجفف على كمية كبيرة من البوتاسيوم مما يجعله فعالا في خفض ضغط الدم حيث يعمل البوتاسيوم على توسيع الأوعية الدموية





2. يساعد على حماية القلب من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية





3.يساعد على منع ظهور التجاعيد والكلف ويحسن من مرونة البشرة مما يحافظ على شباب البشرة لفترة طويلة





4. تناول التين المجفف يساعد على زيادة كثافة العظام وتقويتها وخصوصا لكبار السن يجب ان يتناولوا كل يوم قطعتين من التين





5.تناول التين المجفف خلال شهر رمضان يساعد على توفير المعادن التي يحتاجها الجسم يحتوي التين على كميات كبيرة من الحديد والمغنيسيوم و الكالسيوم و الزنك و تعتبر هذه المعادن أساسية و مهمة للحفاظ على صحة العظام و الأعصاب



6. يحتوي التين على الزنك الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي في الجسم



7. يساعد على تحسين الهضم ومنها يمنع الامساك