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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود عبدالمغني : قعدت في البيت 5 سنين بعد «مقلب حرامية»

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنان محمود عبد المغني، ونعرض في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

محمود عبد المغني: بعد "مقلب حرامية" قعدت فترة بدون أي شغل.. فيديو
وقال "الفنان محمود عبدالمغني"،: "هناك انطباع يتم اتخاذه في 5 دقائق، لكن آثاره تستمر لمدة 5 سنوات"، متابعا: "فيه انطباع بيتاخذ في 5 دقائق ويتشال في 5 سنين".

وأضاف: "بعد فيلم مقلب حرامية قعدت فترة بدون أي شغل بسبب معلومات مغلوطة عني"، موضحا: "حدث سوء تفاهم مع منظومة الفيلم، واستمر سوء التفاهم لأكثر من 5 سنوات".

 

قرب من ربنا.. محمود عبدالمغني يروي كيف غير مشهد في صاحب المقام حياة شاب.. فيديو
روى "الفنان محمود عبدالمغني"، حكاية الرجل الذي تغيرت حياته بعدما شاهد مقطع في فيلم صاحب المقام، قائل،: "من أحلى المواقف التي مريت بها في حياتي أن يتسبب مشهد لي في فيلم في تغير حياة شخص، لذلك كنت في ذهول".

وأضاف: "جملة "بتسمعني أنا يارب"، في فيلم صاحب المقام أثرت في الناس كثيرا"، موضحا: "هذا المشهد مس ناس كثيرة".

وأوضح: "قابلت شاب قال لي إنه كان بعيدا عن ربنا بمرحلة صعبة، ومشهد فيلم صاحب المقام رجعني لربنا، قولت له إزاي رد عليا قائلا إن ربنا بيسمع الناس كلها وقريب من جميع الناس، واستمر في شرح المشهد لي".

وتابع: الفنان محمود عبد المغني، "الشاب أخبرني أنه شاهد المشهد كثيرا وأثر فيه وتسبب في بكائه".

 

محمود عبدالمغني: سوء تفاهم مع منتج صديق قعدني في البيت 5 سنين.. فيديو
وقال "الفنان محمود عبدالمغني"،: "كان هناك سوء تفاهم مع منتج صديق قعدني في البيت 5 سنين"، مضيفا: "بعد فيلم مقلب حرامية قعدت فترة بدون أي شغل بسبب معلومات مغلوطة عني".

وأوضح: "حدث سوء تفاهم مع منظومة الفيلم، واستمر سوء التفاهم لأكثر من 5 سنوات"، مشيرا: "هناك انطباع يتم اتخاذه في 5 دقائق، لكن آثاره تستمر لمدة 5 سنوات".

وأوضح: "بعد 5 سنوات اكتشف المنتج وعرف أنني كنت على صواب، والموضوع انتهى بدون عتاب واشتغلنا مع بعض بعد ذلك، وحتى هذه اللحظة لم نتناقش فيما حدث".

 


المنتجين بيتقمصوا.. محمود عبد المغني: رافع كتفي على الأعمال اللي بخترها.. فيديو
وقال "الفنان محمود عبدالمغني"،: "من وأنا صغير وأنا رافعي كتفي في اختيار أعمالي وكانو صحابي يروحوا ويرجعوا معاهم فلوس وكانوا بيغدوني على حسابهم"، متابعا: “أنا معروف باختيار العمل المناسب ليا".

وأضاف: "بعد فيلم مقلب حرامية قعدت فترة بدون أي شغل بسبب معلومات مغلوطة عني"، موضحا: "حدث سوء تفاهم مع منظومة الفيلم، واستمر سوء التفاهم لأكثر من 5 سنوات".

وأشار: "لو في عمل مش مناسب ليا مبعملهوش وفيه منتجين بيتقمصوا وفيه بيعرضوا عليا تاني وفيه عارف إن المغني مش بيختار أي حاجة فمش بيعرض عليا إلا العمل المناسب ليا،  وكلهم عارفين أني مزاجنجي شويه".


عبدالمغني عن: محمود عبدالعزيز ممثل عالمي ماخدش حقه.. فيديو
وكشف "الفنان محمود عبدالمغني"، سر محبته للفنان محمود عبدالعزيز، قائلا: "أنا درست الفنان محمود عبدالعزيز".

وأضاف: "الأستاذ محمود عبدالعزيز يستطيع أن يفعل ما يفعله الأستاذ عادل إمام والأستاذ أحمد زكي"، متابعا: "الفنان محمود عبدالعزيز ممثل خارق للعادة وعالمي ماخدش حقه من النقد الفني والأدبي".

 

 

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