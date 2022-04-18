عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

درجة الحرارة اليوم .. الأرصاد: ارتفاع في الدرجات وتوقع سقوط أمطار خفيفة

صدى البلد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلة: إن اليوم متوقع وجود فرص لسقوط الأمطار خفيفة جدًا على محافظات أقصى غرب البلاد منها مطروح والسلوم، مؤكدة أنها غير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية .

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنه من المتوقع غدًا استمرار ارتفاع درجات الحرارة ولكن ستنخفض عن اليوم بحوالي 6 درجات مقارنة باليوم، معقبة: " الأجواء غدًا هتكون أفضل من اليوم".

وأوضحت أن نهاية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنتهي اليوم، وغدًا ستكون الرياح الموجودة تساعد فقط على اعتدال الأجواء ولن تكون مثيرة للرياح والأتربة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درجة الحرارة اليوم .. الأرصاد: ارتفاع في الدرجات وتوقع سقوط أمطار خفيفة

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

إحالة أوراق المتهم بقتل روان الحسيني إلى مفتي الجمهورية.. شاهد

في محاكمة حنين حسام| القاضي للآباء: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

ترشيحاتنا

بـ لفيف الأوكرانية.. روسيا تدمر مركزا لوجستيا وكمية ضخمة من الأسلحة الغربية

احمي نفسك.. الشباب والرياضة تطلق الحملة القومية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

الزراعة :تسهيل انسياب السلع من مصر إلى الامارات

حبس وعزل من الوظيفة.. عقوبات رادعة للموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء

روسيا تعلن استهداف 84 منشأة عسكرية في أوكرانيا

عصام الحضري: أخطأت في حق النادي الأهلي وجمهوره ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

فيديو

الوحدة بتقتلني وهنتج فيلم لـ حمو بيكا.. تصريحات مثيرة للفنانة نجوى فؤاد

عمري ما عملت الإغراء بجسمي.. تصريحات مثيرة للفنانة نهلة سلامة

متطرف يحرق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد

الخطبة متزدش عن 10 دقائق.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ