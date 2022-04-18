درجة الحرارة اليوم .. الأرصاد: ارتفاع في الدرجات وتوقع سقوط أمطار خفيفة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلة: إن اليوم متوقع وجود فرص لسقوط الأمطار خفيفة جدًا على محافظات أقصى غرب البلاد منها مطروح والسلوم، مؤكدة أنها غير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية .

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنه من المتوقع غدًا استمرار ارتفاع درجات الحرارة ولكن ستنخفض عن اليوم بحوالي 6 درجات مقارنة باليوم، معقبة: " الأجواء غدًا هتكون أفضل من اليوم".

وأوضحت أن نهاية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنتهي اليوم، وغدًا ستكون الرياح الموجودة تساعد فقط على اعتدال الأجواء ولن تكون مثيرة للرياح والأتربة.