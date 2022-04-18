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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا : نقابة العاملين بالبترول جزء لا يتجزأ من القطاع.. ودورهم مهم

خلال الجولة التفقدية
خلال الجولة التفقدية

أكد  المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نقابة العاملين بالبترول جزء لا يتجزأ من منظومة العمل البترولى، موضحا أن النقابة تقوم بدور هام  فى تقديم خدمات للعاملين بالقطاع.

 جاء ذلك خلال افتتاح  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول  بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وأجرى الوزيران جولة تفقدية بالمبنى الذى يتكون من 4 طوابق متعددة الأغراض، ويتضمن 3 قاعات تدريب حديثة تم تجهيزها على أعلى مستوى لخدمة وتدريب العاملين والنقابيين وصقل مهاراتهم وتطويرها، كما يضم المبنى قاعتى اجتماعات رئيسيتين.

وأشار وزير البترول إلى أن استراتيجية قطاع البترول التى تم البدء في تنفيذها في عام ٢٠١٦ ، تؤتى ثمارها فى شتى المجالات البترولية وتوج ذلك بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ، مشيراً إلى أن العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي لاستدامة تحقيق قصص نجاح جديدة في قطاع البترول.

 واستعرض أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول في الفترة الأخيرة، والتى ساهمت بفاعلية في دعم الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادي وإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية كان له أكبر الأثر فى تحقيق تلك النجاحات سواء في مجال تحديث وتطوير البنية الأساسية أو زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإقبال المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز .

وأكد الملا على الدور الهام للنقابة فى دعم العاملين بالقطاع الذين لا يألون جهداً فى سبيل تحقيق الأهداف المنوط به تحقيقها فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

ومن جانبه جدد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول عهد العاملين بقطاع البترول على الوفاء بأهداف استراتيجية منظومة العمل البترولى وقدرة العاملين على مواجهة التحديات وكونهم على قدر المسؤولية، مشيراً إلى أن النقابة تعتز بكونها جزء من تلك المنظومة وعاملا مساعدا فى تحقيق النجاحات، وأشاد جبران بجهود وزير البترول والثروة المعدنية فى تطوير شركات بترول القطاع العام ، وتحويلها لكيانات اقتصادية قوية ، كما أشاد بالرؤية الاستباقية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وما أحدثه من نقلة وتدعيمه لمكانة مصر إقليمياً وعالمياً.

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