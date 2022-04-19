أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 19-4-2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه بعد 15300 يوم 14 مارس الماضي، بزيادة 5700 جنيه في الطن.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022



سعر طن حديد عز 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 20000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 19700 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19أبريل 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1330 جنيها للطن بعد 1380 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1310 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1310 جنيهات للطن

اسمنت وادى النيل 1315 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1325 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1310 جنيهات للطن

أسمنت سيناء 1325 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1325 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1330 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1320 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.