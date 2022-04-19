الكويت ترسل طائرة إغاثة محملة بالمساعدات الإنسانية للاجئين الأوكران في رومانيا

أعلن الهلال الأحمر الكويتي، إقلاع طائرة إغاثية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية اليوم الثلاثاء، وعلى متنها 40 طناً من المواد الطبية والغذائية والكراسي المتحركة إلى مطار بوخارست في رومانيا، لإيصالها إلى اللاجئين الاوكرانيين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي، إنه بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد أقلعت اليوم طائرة الإغاثة محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية والاحتياجات الانسانية المقدمة من حكومة الكويت إلى مطار بوخارست في رومانيا لإيصالها للشعب الاوكراني الذي يواجه ظروفاً معيشية صعبة جراء الأزمة الإنسانية الحالية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين.

وأكد الحساوي حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء توجيهات أمير البلاد بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة لأوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه الطائرة الإغاثية هي الثانية المقدمة من الكويت.