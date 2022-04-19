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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات جديدة تكشف تصميم هواتف iPhone 14 ومواصفاته

تسريبات جديدة تكشف
تسريبات جديدة تكشف تصميم هواتف iPhone 14 ومواصفتها

كشفت تسريبات جديدة التصميم الذى ستأتى به هواتف آيفون iPhone 14 القادمة من شركة آبل، حيث ستكون السلسلة عبارة عن 4 هواتف هي iPhone 14 و iPhone 14 Max ، و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max .

وبحسب تقرير من 9to5Mac فإن هواتف آيفون 14 جميعها ستصدر بشاشات كبيرة الحجم وذلك لأول مرة حيث سيصدر هاتفى iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max بشاشة 6.7 بوصة.

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وسيأتى هاتفى iPhone 14 وكذلك iPhone 14 Pro بشاشة 6.1 بوصة، كما سيبلغ سعر هاتف iPhone 14 Max حوالي 900 دولار أى ما يعادل 17 ألف جنيه مصرى.

Metal molds for the iPhone 14 Max (6.7\
تسريبات جديدة تكشف تصميم هواتف iPhone 14 ومواصفتها

ومن حيث التصميم والمواصفات فسيكون هاتفى iPhone 14  و   iPhone 14 Max متشابهان لحد كبير ، كما ستأتى طرز Pro مع نوتش صغير على هيئة ثقب بدلا من النوتش المعروفي في هواتف آيفون.

كما ستحصل طرز Pro فقط في السلسلة على معدل التحديث 120 هرتز في الثانية وشاشات LTPO ، وسيظل هاتفى iPhone 14  و iPhone 14 Max بمعدل 60 هرتز فقط.

أما الكاميرا الخلفية الرئيسية فستكون بدقة 48 ميجابكسل مع جودة تصوير الفيديو بدقة 8K ، بالإضافة إلى معالج Bionic A16، والمطور بمعمارية 4 نانومتروستظل خاصية مستشعر الوجه Face ID كما هي أما بالنسبة لمستشعر Touch ID فمن المتوقع بشكل كبير ألا يتم تضمينه في هواتف هذا العام.   

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