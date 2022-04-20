أخبار التعليم|ورشة عمل لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بعين شمس بالتعاون مع مايكروسوفت.. علاج طبيعي القاهرة يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث لطلاب الدكتوراة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



اليوم.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول الإحصاء التحليلي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



رئيس جمعية سلامة الغذاء يوضح فوائد تناول التين المجفف في شهر رمضان

قال الدكتور عاصم أنور أبوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه يرتبط شهر رمضان في معظم البلاد العربية والإسلامية ببعض الأطعمة مثل ياميش رمضان ليس فقط لما يتميز به من طعم مستساغ ولذيذ، ولكن أيضاً لارتفاع قيمتها الغذائية والصحية.

اليوم.. ورشة عمل لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بعين شمس بالتعاون مع مايكروسوفت

ينظم مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء ، ورشة عمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا بمقر المركز.



اليوم.. انتهاء معرض تسويق منتجات الطالبات مجانًا ببنات عين شمس

ينتهي اليوم “معرض شركة إبداع للخدمات التجارية والتسويقية لتوزيع منتجات شركة هيات إيجيبت” الذي نظمة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا من طلاب الجامعة والعديد من الإداريين وبعض من أعضاء هيئة التدريس والزائرين.

علاج طبيعي القاهرة يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث لطلاب الدكتوراة

أعلنت الدكتورة جيهان حسن المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثالث لطلاب الدكتوراه .

جامعة حلوان تنظم أمسية ثقافية واجتماعية وترفيهية لطلاب الاتحادات الطلابية .. اليوم

تنظم جامعة حلوان بالاشتراك مع معهد إعداد القادة أمسية رمضانية ثقافية واجتماعية وترفيهية لطلاب الاتحادات الطلابية وأسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.