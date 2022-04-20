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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موديرنا تنتج لقاحا معدلا جديدا ضد سلالتين من كورونا

أوميكرون
أوميكرون


تواصل شركات الأمصال و اللقاحات العالمية على تطوير علاجات لفيروس كورونا وسلالاته في العالم، في وقت انحسر فيه المرض من أغلب العالم إلا من بعض دول على رأسها الصين التي تشهد موجة وبائية غير مسبوقة منذ بدايات المرض في ووهان.


وحول هذه الجهود، جاء أحدثها من شركة "موديرنا"، التي أعلنت لقاح معزز ضد سلالتين من كوفيد، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.


ذكرت "موديرنا" إن لقاحها المعزز المعدل جاء بنتائج جيدة مناعية قوية ضد العديد من المتحورات   بما فيهم سلالة أوميكرون.

ويوفر اللقاح المطور حماية من متغير "بيتا" مع الصيغة الأصلية للتطعيم في جرعة واحدة، وأيضا أوميكرون، كما ويوفر اللقاح بالجرعة المعدلة حماية أقوى ضد الفيروس.

وتستهدف موديرنا توزيع جرعاتها المعززة المعدلة في الخريف القادم، إذا ما تراجعت الحصانة من جرعات التطعيمات السابقة، وهو ما قد يرفع حينها وفق المتوقع أعداد المصابين بكورونا.


ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

لكن لايزال من الضروري تناول أي من جرعات كورونا لتقوية الاستجابات المناعية للأفراد.
 

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