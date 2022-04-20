عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره.. انتبه لأعراض الرمد الربيعي

صدى البلد

تعد التهاب الملتحمة  عدوى تسبب الانزعاج والإحمرار والتهيج في الأنسجة التي تبطن العين. 

يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسم "العين الوردية" او الرمد الربيعي وتحدث معظم حالات التهاب الملتحمة بسبب الفيروسات أو البكتيريا. 

من ناحية أخرى ، يحدث التهاب الملتحمة الربيعي بسبب  تحسسي وفقال. Health line".

أعراض الرمد الربيعي 

 

تشمل أعراض هذه الحالة ما يلي:

عيون متهيجة ومؤلمة وحكة
حرقان في العين
تمزيق مفرط
عيون منتفخة (خاصة المنطقة حول حافة القرنية حيث تلتقي القرنية بالصلبة أو بياض العين)
عيون وردية أو حمراء
الحساسية للضوء الساطع
رؤية ضبابية
جفون خشنة ووعرة وبها مخاط أبيض (خاصة داخل الجفن العلوي)
الأعراض المذكورة أعلاه هي أيضًا أعراض لأمراض العين الأخرى. أحيانًا لا يكون الشعور بالحكة أو احمرار العينين دائمًا مدعاة للقلق. ومع ذلك ، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا استمرت عينك الحمراء لعدة أيام ، أو كانت مصحوبة بألم في العين أو تغيرات في الرؤية.

ما الذي يسبب التهاب الملتحمة الربيعي؟


تنجم هذه الحالة عن رد فعل لمسببات الحساسية ، مثل حبوب اللقاح والتي تنتشر في فصل الربيع او وبر الحيوانات الأليفة.

 إذا كان لديك تاريخ عائلي من الحساسية ، وخاصة الربو والأكزيما والتهاب الأنف التحسسي.

أنت أيضًا في خطر أكبر إذا كان لديك حساسية موسمية أخرى.

 

التهاب الملتحمة الرمد الربيعي اعراض الرمد الربيعي التهاب الملتحمة الربيعي الرمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

ترشيحاتنا

رئيس وزراء إسرائيل: الوضع في أوكرانيا غير مبشر

حوار| آيتن عامر: "النقطة العاميا" من أحب الأعمال لقلبي و"مكتوب عليا" حقق نجاحًا كبيرًا .. وأستعد لطرح أغانٍ جديدة

زيلينسكي: ليس لدى أوكرانيا ما يكفي من الأسلحة الخطيرة والثقيلة

بعد قرارات وزير التعليم اليوم..أولياء الأمور: إزاي امتحانات open book بدون book؟

بث مباشر.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

دينا الشربيني: تعرضت للخيانة مرتين أصعبهما كانت من صديقتي ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

صيف ولا شتاء.. الأرصاد: حالة الطقس تبدأ الاستقرار من الأحد المقبل

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ