بعد انتشاره.. انتبه لأعراض الرمد الربيعي

تعد التهاب الملتحمة عدوى تسبب الانزعاج والإحمرار والتهيج في الأنسجة التي تبطن العين.

يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسم "العين الوردية" او الرمد الربيعي وتحدث معظم حالات التهاب الملتحمة بسبب الفيروسات أو البكتيريا.

من ناحية أخرى ، يحدث التهاب الملتحمة الربيعي بسبب تحسسي وفقال. Health line".

أعراض الرمد الربيعي

تشمل أعراض هذه الحالة ما يلي:

عيون متهيجة ومؤلمة وحكة

حرقان في العين

تمزيق مفرط

عيون منتفخة (خاصة المنطقة حول حافة القرنية حيث تلتقي القرنية بالصلبة أو بياض العين)

عيون وردية أو حمراء

الحساسية للضوء الساطع

رؤية ضبابية

جفون خشنة ووعرة وبها مخاط أبيض (خاصة داخل الجفن العلوي)

الأعراض المذكورة أعلاه هي أيضًا أعراض لأمراض العين الأخرى. أحيانًا لا يكون الشعور بالحكة أو احمرار العينين دائمًا مدعاة للقلق. ومع ذلك ، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا استمرت عينك الحمراء لعدة أيام ، أو كانت مصحوبة بألم في العين أو تغيرات في الرؤية.

ما الذي يسبب التهاب الملتحمة الربيعي؟



تنجم هذه الحالة عن رد فعل لمسببات الحساسية ، مثل حبوب اللقاح والتي تنتشر في فصل الربيع او وبر الحيوانات الأليفة.

إذا كان لديك تاريخ عائلي من الحساسية ، وخاصة الربو والأكزيما والتهاب الأنف التحسسي.

أنت أيضًا في خطر أكبر إذا كان لديك حساسية موسمية أخرى.