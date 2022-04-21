برلماني: سنناقش الموازنة العامة الجديدة للدولة بعد إجازة عيد الفطر المبارك

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مجلس النواب أحال الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والتى ستناقشها اللجنة بعد أجازة عيد الفطر المبارك يوم 8 مايو بعد عودة إنعقاد جلسات البرلمان.

وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم تستمر مناقشة الموازنة العامة للدولة لأكثر من شهر ونصف حتى منتصف شهر يونيو.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والإزدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.