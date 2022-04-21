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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هونشي تطلق عروضا مميزة لعملائها بمناسبة شهر الخير بالسعودية

هونشي السعودية
هونشي السعودية

أعلنت شركة هونشي الخاصة بصناعة السيارات الصينية الفاخرة، من خلال وكيلها المحلى بالمملكة العربية السعودية، عن تقديم عروض متنوعة لعملائهم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأطلقوا على هذه الحملة اسم (ما تغلى عليك لحظة).

وأوضحت هونشي السعودية، أن حملة ما تغلى عليك لحظة ستأتي بالتعاون مع جهات تمويلية متعددة، وتتميز هذه الحملة بتعدد المزايا المقدمة للعملاء.

وتشمل الحملة الجديدة التي أطلقتها هونشي السعودية، جميع سيارات هونشي موديل 2022، والتى تضم السيارات هونشي H9 موديل 2022 ، و هونشي H5 موديل 2022 ، و هونشي HS5 موديل 2022 ، و هونشي HS7 موديل 2022.

كما تأتى عروض هونشي السعودية لتضم تفاصيل العرض الرمضاني ، وتشمل الشراء بدون دفعة أولى، وبدون رسوم إدارية، وبدون هامش ربح، وتظليل مجاني، ورسوم تسجيل مجانية، وتأمين طرف ثالث مجانا ، وأقساط شهرية لمدة 5 سنوات كما تطبق الشروط والأحكام .

وتعتبر أهم المزايا التي تقدمها هونشي السعودية لسياراتها في هذه الحملة، هي ضمان المصنع 7 سنوات مفتوح الكيلومترات ، و خدمة المساعدة على الطريق 7 سنوات ، و 7 صيانات دورية مجانية، وتأمين شامل مجاني لمدة سنة ، و تطبق الشروط والأحكام.

المملكة العربية السعودية صناعة السيارات السعودية السيارات الصينية شهر رمضان

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