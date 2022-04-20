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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة عند تناول الموز.. تعرف عليها

الموز
الموز

يعد الموز من أفضل الأطعمة التى تساعد فى الحفاظ على صحة الإنسان ووقايته من الأمراض بجانب تمتعه بمذاق طيب يجعل الجميع يستطيع تناوله دون عناء. 

نعرض لكم أهم فوائد الموز الصحية وفقا لما جاء فى موقع “healthline”

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يحسن مستويات السكر في الدم
الموز غني بالألياف القابلة للذوبان وأثناء الهضم تذوب الألياف في سائل لتشكيل مادة هلامية ويعمل على تعديل مستويات السكر في الدم بعد الوجبات ويساعد في تنظيم شهيتك عن طريق إبطاء إفراغ معدتك وبينما يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري الاستمتاع بالموز لا يُنصح بالاستمتاع بتناول جزء كبير منه في جلسة واحدة.

صحة الجهاز الهضمي
الألياف الغذائية تعمل على تحسين الهضم و توفر موزة واحدة متوسطة الحجم حوالي 3 جرامات من الألياف وبه مواد تغذي البكتيريا النافعة فى الأمعاء ويساعد البكتين فى منع الإمساك والحماية من سرطان القولون. 

يساعد في إنقاص الوزن
لم تختبر أي دراسة تأثير الموز بشكل مباشر على فقدان الوزن، ومع ذلك فإن هذه الفاكهة الشعبية لها العديد من الصفات التي يمكن أن تجعلها طعامًا صديقًا لإنقاص الوزن مثل السعرات الحرارية القليلة نسبيًا وخفض الشهية. 

صحة القلب
البوتاسيوم معدن حيوي لصحة القلب ، وخاصة خفض ضغط الدم علاوة على ذلك يحتوي الموز على المغنيسيوم ، وهو معدن آخر مهم لصحة القلب. 

قد يرتبط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم. على هذا النحو ، من الضروري أن تحصل على ما يكفي من المعدن من نظامك الغذائي أو المكملات الغذائية. 

مليئة بمضادات الأكسدة
تعتبر الفواكه والخضروات مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة الغذائية ، ويحتوى الموز على عدة أنواع من مضادات الأكسدة القوية بما في ذلك مركبات الفلافونويد والأمينات وترتبط مضادات الأكسدة هذه بالعديد من الفوائد الصحية مثل تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض التنكسية. 

تساعدك على الشعور بالشبع
قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في الموز على الشعور بالشبع عن طريق إضافة كميات كبيرة إلى الجهاز الهضمي وإبطاء عملية الهضم. 

 يحسن حساسية الأنسولين عندما يكون غير ناضج
تعتبر مقاومة الأنسولين عامل خطر كبير للعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2.

تكشف العديد من الدراسات أن تناول النشا المقاوم بانتظام الموجود فى الموز غير الناضج قد يحسن من حساسية الأنسولين ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث التي تبحث في كيفية تأثير النشا المقاوم في الموز على حساسية الأنسولين.

يحسن صحة الكلى
البوتاسيوم ضروري لوظيفة الكلى الصحية وتنظيم ضغط الدم ويمكن أن يكون الموز مفيدًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة الكلى .

صحة الرياضيين
يشار أحيانًا إلى الموز على أنه الغذاء المثالي للرياضيين و هذا يرجع إلى حد كبير إلى محتواه من الكربوهيدرات سهلة الهضم ، وكذلك معادن البوتاسيوم والمغنيسيوم ، وكلاهما يعمل كإلكتروليتات كما يقلل من تقلصات العضلات المرتبطة بالتمارين والألم. 

الموز فوائد الموز انقاص الوزن سرطان القولون health تقلصات العضلات الشعور بالشبع

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