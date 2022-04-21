الزراعة: القمح محصول إستراتيجي مهم والدولة عملت على زيادة إنتاجية وحدة المساحة



قال الدكتور محمد فهيم عضو الكتب الفني لوزير الزراعة ، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق وإعادة ترتيب أوراقها مرة أخرى باختيارها زراعة مساحات كبرى من القمح والذى يعد محصولا إستراتيجيا هاما عن طريق التوسع الأفقي وزيادة المساحات منه ما لا يقل عن 250 ألف فدان خلال العام الحالي .



وأضاف " فهيم " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى ، أن الدولة المصرية عملت أيضأ على زيادة إنتاجية وحدة المساحة عن طريق زراعة أصناف عالية الإنتاجية الرأسية والأفقية عن طريق المراكز البحثية ، مؤكدا أن مصر قادرة دائما على تحدى الصعاب و زراعة محاصيل زراعية فى منطقة هامة فى ظل أزمات عالمية كبرى ومنها كورونا ، الأزمة الروسية الأوكرانية .

وأشار عضو الكتب الفني لوزير الزراعة إلى أن دولا كبيرة كانت تمتلك احتياطات كبرى من القمح ولكن بعد الأزمة الروسية الأوكرانية تأثرت من هذا الأمر مقارنة بالدولة المصرية التي لم تتأثر من هذه الأزمات وقامت بالتوسع فى الرقعة الزراعية ، استنباط الأصناف الزراعية ، زيادة المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية .