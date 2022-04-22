نوال الزغبي: مستحيل أكون صديقة لشيرين.. وهذا سر رفضي العمل مع أحمد زكي

حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني، ونرصد لكم أبرز التصريحات:

نوال الزغبي:من المستحيل إقامة صداقة بيني وبين شيرين

وكشفت عن صداقاتها بالوسط الفني، مؤكدة،:" مستحيل إقامة صداقات بالوسط الفني حتي شيرين الوضع مختلف".



شوف العريس المصري اللي اتقدم لنوال الزغبي كان بيبعتلها إيه على الواتس آب

وكشفت نوال الزغبي عن عريس مصري تقدم لها، مضيفة:" طلب رقمي بعتله رقم أخي مارسال وفضل شهر يبعت أغاني عبد الحليم وام كلثوم حتي أخبره أخي انه ليس رقم نوال الزغبي".

نوال الزغبي: أحمد زاهر تمثيله يسحرني ويقنعني

وكشفت عن الفنان المصري الذى يقنعها بتمثيله، مضيفة:" أحمد زاهر تمثيله يسحرني ويقنعني بتمثيله، أنا أحبه وأري أنه له رؤية في الأدوار التي يقدمها".

نوال الزغبي عن رفض فيلم مع الفنان أحمد زكي: خفت ودلوقتي ندمانة

وكشفت عن فرصة العمل مع الفنان أحمد زكي والتي عرضت عليها، مضيفة:" عرض عليا العمل ولكن خفت من خوض تجربة التمثيل ورفضت ولكن دلوقتي ندمانة اني مخوضتش التجربة".

نوال الزغبي: لو رجع بيا الزمن مش هتجوز قبل 30 سنة

وتحدث نوال الزغبي عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنه لو عاد بها الزمن لن تتزوج قبل سن الـ 30، لافتة إلي أنها لن تجبر بنتها علي الزواج من شخص معين.

نوال الزغبي تغني مهرجانا شعبيا لأول مرة

وقالت الزغبي خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بعيدا عن الأضواء لا اتعامل على انني نجمة مشهورة وأحب أن أتحدث مع الجميع بشكل طبيعي بعيدا عن كوني فنانة ".

وقامت الفنانة نوال الزغبي، بغناء أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش، قائلة:" هذا أكثر أغنية أسمعها وأعرفها في الأغاني الشعبي ولكن مش فاهمة كلماتها".

نوال الزغبي: أغنية الناس العزاز أصبحت قصيدة للضمائر وناس كتير خذلوني

وعن أغنية ملعون أبو الناس العزاز، قالت نوال الزغبي،:" في حياتي في ناس كتير خذلوني وأغنية ملعون أبو الناس العزاز أصبحت قصيدة للضمائر".