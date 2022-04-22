عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوال الزغبي: مستحيل أكون صديقة لشيرين.. وهذا سر رفضي العمل مع أحمد زكي

صدى البلد

حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني، ونرصد لكم أبرز التصريحات:

نوال الزغبي:من المستحيل إقامة صداقة بيني وبين شيرين
وكشفت عن صداقاتها بالوسط الفني، مؤكدة،:" مستحيل إقامة صداقات بالوسط الفني حتي شيرين الوضع مختلف".


شوف العريس المصري اللي اتقدم لنوال الزغبي كان بيبعتلها إيه على الواتس آب
وكشفت نوال الزغبي عن عريس مصري تقدم لها، مضيفة:" طلب  رقمي بعتله رقم أخي مارسال وفضل شهر يبعت أغاني عبد الحليم وام كلثوم حتي أخبره أخي انه ليس رقم نوال الزغبي".

نوال الزغبي: أحمد زاهر تمثيله يسحرني ويقنعني
وكشفت عن الفنان المصري الذى يقنعها بتمثيله، مضيفة:" أحمد زاهر تمثيله يسحرني ويقنعني بتمثيله، أنا أحبه وأري أنه له رؤية في الأدوار التي يقدمها".

نوال الزغبي عن رفض فيلم مع الفنان أحمد زكي: خفت ودلوقتي ندمانة
وكشفت عن فرصة العمل مع الفنان أحمد زكي والتي عرضت عليها، مضيفة:" عرض عليا العمل ولكن خفت من خوض تجربة التمثيل ورفضت ولكن دلوقتي ندمانة اني مخوضتش التجربة".

نوال الزغبي: لو رجع بيا الزمن مش هتجوز قبل 30 سنة
وتحدث نوال الزغبي عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنه لو عاد بها الزمن لن تتزوج قبل سن الـ 30، لافتة إلي أنها لن تجبر بنتها علي الزواج من شخص معين.

نوال الزغبي تغني مهرجانا شعبيا لأول مرة
وقالت الزغبي خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بعيدا عن الأضواء لا اتعامل على انني نجمة مشهورة وأحب أن أتحدث مع الجميع بشكل طبيعي  بعيدا عن كوني فنانة ".

وقامت الفنانة نوال الزغبي، بغناء أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش، قائلة:"   هذا أكثر أغنية أسمعها وأعرفها في الأغاني الشعبي ولكن مش فاهمة كلماتها".

نوال الزغبي: أغنية الناس العزاز أصبحت قصيدة للضمائر وناس كتير خذلوني
وعن أغنية ملعون أبو الناس العزاز، قالت نوال الزغبي،:" في حياتي في ناس كتير خذلوني وأغنية ملعون أبو الناس العزاز أصبحت قصيدة للضمائر".

 

نوال الزغبي ياسمين عز ام كلثوم شيرين حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

ترشيحاتنا

براكين ونيازك وسموم ولا هواء.. إيلون ماسك يوضح مصير الراغبين العيش على المريخ

أزمة تواجه الزمالك بسبب مستحقات صفقة مصطفى محمد

أخبار العالم| زيلنسكي يعلن فشل "هدنة الفاتيكان" وأمريكا متخوفة من تورط الصين في أوكرانيا

ملامح تشكيل الأهلي أمام الرجاء.. وحيرة موسيماني بين هذا الثنائي

أخبار التكنولوجيا|هاتف هواوي nova Y70 Plus ينطلق ببطارية ضخمة.. ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور" لك من الغرباء

ما هو الدعاء المستجاب يوم الجمعة؟  .. وهل كانت ليلة القدر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ