ملخص مسلسلات رمضان الحلقة 21.. إحباط عملية تنظيم داعش بـ العائدون

شهدت الحلقة 21 من عدة مسلسلات تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2022، العديد من التطورات والأحداث، ونقدم لكم ملخصا كاملا لما تم عرضه خلالها.

مسلسل دنيا تانية

شهدت احداث الحلقة الـ ٢١ من مسلسل “دنيا تانية” للفنانة ليلى علوي، العديد من الاحداث المشوقة.

استطاع بدر ان يحصل على براءه بعدما تم توجيه التهمة للبولدوزر، (السارق الحقيقي" .

بينما خرج بدر لمواجهة حسام طليق دنيا وطلب حسام منه يبتعد عن سكتها.

كما بدأت حالة ابن دنيا النفسية تتحسن تدريجياً وشجعته المدرسة ولاء الشريف على ان يقوم ببعض الانشطة من بينها لعب الدرامز.

مسلسل الكبير اوي

شهدت أحداث الحلقة الـ ٢١، من مسلسل “الكبير أوي” العديد من التفاصيل المشوقة.

أرسل حزلقوم إلى المزاريطة، عددا من الهدايا إلى الأهالي، حيث أرسل قبعات أفريقية وحذاء كبير لـ"جوني" وطقم ملابس "بكار" لـ"مربوحة" ودمية غريبة مسحورة لـ"العترة".

وقام العترة، بتسمية الدمية بـ “ام عبير” وعندما قام باللعب بها وجدها تتحرك وحدها، الأمر الذي أخافه كثيرا ليركض إلى والده ويحكي له.

ولم يصدق الكبير ما قاله العترة حتى قذفها لتسقط وتكسر طاولة كبيرة وطلب من "فزاع" أن يصلح ما حدث، وبعدها فوجئ أن كل شيء عاد كما كان ومن ثم قرر "الكبير" أن يتخلص من "الدمية".

مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الواحدة والعشرون من المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل العائدون، يتمكن عمر (الفنان أمير كرارة) من ابطال عملية قناص تنظيم داعش الملقب بالصقر، بعدما صعد له على سطح مبنى، وتشاجر معه بعنف، وأوقفه عن قتل زعيم معارضة تنظيم داعش، ويقوم بتكبيله ليتركه للأمن ليلقوا القبض عليه.

وتشهد الحلقة، طلب صفوان، مقابلة ضابط المخابرات المصرية نبيل (الفنان محمود عبد المغني)، بينما يحصل عمر ونادين (الفنانة أمينة خليل) على إجازة بعد مهمتهما الناجحة في دولة الترانزيت، وتبدأ مشاعرهم العاطفية تظهر عليهما، حيث سألته الأخيرة عن سبب انفصاله عن زوجته الأولى.

مسلسل فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من التفاصيل المشوقة.

اكتشفت نيللي كريم، ان ابنتها ليست مصابة بورم في المخ بل لديها مياه وكهرباء زيادة في الجسد، وتحتاج إلى علاج ورفضت البنت وجود والدها شريف سلامة بجانبها وطلبت والدتها.

كما كشفت الاحداث ان ابن عم شريف سلامة، هو الذي على تواصل مع العصابة التي ارسلت الفلوس لـ نيللي كريم، وحاول محمد التاجي مساعدة نيللي وطلب منها ان تعطيه الاسم الذي يريدون تعديل تاريخه في الشهر العقاري لنكتشف ان محمد التاجي على معرفة بهذا الشخص.

مسلسل راجعين يا هوى

عرضت الحلقة 21 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوى، العديد من الأحداث المثيرة .

أبلغ “رؤرف” عن “بليغ أبو الهنا” بتهمة حيازة مخدرات مما تسبب في الفبض عليه وإيداعه في الحجز .

وأبلغ طارق لكي يستدعي حلمي صديقه المحامي ليتواجد معه في النيابة.

وتسببت القضية فى منع “بليغ ” من السفر لخروجه على ذمة القضية .

راجعين يا هوى" يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

مسلسل فى بيتنا روبوت

عرضت اليوم الحلقة 21 من مسلسل "فى بيتنا روبوت 2“ بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف.

وشهدت أحداث الحلقة 21 ظهورا خاصا للفنانة شيرى عادل، والتى تجسد شخصية سيدة أعمال، والتى تذهب لشركة “يوسف”، وتطلب منه مشاركته فى تنفيذ مشروع الروبوت واستنساخ عدد كبير من لذيذ وزومبا .

وتشهد أحداث الحلقة محاولة سرقة شيرى عادل لبيانات لذيذ عند خروج يوسف من المكتب.

كما يذهب “هادى” لخبطة “هدير” متنكرا فى هيئة رجل أعمال.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد

مسلسل جزيرة غمام

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل جزيرة غمام أحداث مثيرة حيث قام خلدون الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي باستكمال ألاعيبه ضد أبناء الجزيرة والسعي وراء تقسيمهم.

فيما طلب خلدون من العايقة التي تجسدها الفنانة مى عز الدين أن تستمر في الإيقاع بعرفات الذي يجسده الفنان أحمد أمين، ومعرفة اسراره.

مسلسل دايما عامر

بدأت احداث الحلقة الـ 21 من مسىسل دايما عامر، باحداث مثيرة حيث اتي "ضابط الشرطة" لمكتب ميس زهرة وبرفقته والد الطالب أيمن للبحث عن المصاريف المسروقه وأبلغت "ميس زهرة" الضابط بأنها تحقق في الأمر ليرد ضابط الشرطة عليها بأن والد الطالب أيمن قام بتحرير محضر بالواقعة ومن الأزم تفتيش المدرسة واتهم مصكفى شعبان بسرقة الاموال.

وبالتفتيش في مكتب مصطفى شعبان وجدوا الاموال المسىوقة وسط دهشة مم الحاضرين ولكن ظهر السارق الحقيقي واعترف ان مصكفى ليس له علاقه بالامر.

مسلسل رانيا وسكينة

بدأت الحلقة الـ21 من مسلسل رانيا وسكينة، باعتراف روبي لمي عمر أنها أخذت ألماظ ريجا (أحمد خالد صالح) وأخبرتها أن عليها إعطاء الألماظ إلي العصابة لتحرير مختطف، واقترحت مى عمر أن يذهبا إلى أحد الأشخاص لبيع الألماظ.

مسلسل مسلسل توبة

شهدت الحلقة 21 لمسلسل توبة تأكد احسان (صبا مبارك) أن والدها كان بالفعل تاجر مخدرات، إذ صدمها ششقيقها أنه كان من أكبر التجار، وظلم توبة (عمرو سعد) كثيرًا معه.

يدخل (شقيق إحسان) المخزن ليجدها هناك ويتحدث معها بشأن عدم لجوئها له، ولكنها تكشف له معرفتها عن تعاطيه المخدرات وعن قتل والده بفصل الأجهزة عنه في المستشفى، فيصدمها هو الآخر أن والده كسر يده وهو في سن صغير لأنه شاهده مع (توبة) يصنعان المخدرات، وتصاب إحسان بحالة من الصدمة، ويطلب شقيقها منها أن تسامحه ويتصالحا.

تحدث بين (إبراهيم) و(شمردل) مشادة كلامية يفضها (طرزان)، وتأتي الشرطة وتقبض على (إبراهيم) و(شمردل) وابنه (زينهم).

مسلسل المشوار

بدأت الحلقة ٢١ من مسلسل "المشوار" بمقابلة إبن شقيقة ورد زوجة وجيه تاجر الآثار ليحصل على مكافأة نظير اعترافه بمكان ورد وماهر.

وفي مشهد آخر اقترحت ورد على ماهر أن يسلموا الآثار للشرطة لكنه رفض، وعلى الجانب الآخر تقابل ابن شقيقة ورد مع زوجة وجيه ووعدها بإقناع ورد بما تريده مقابل تحصيل أموال، كما فتحت سلمى قلبها لماهر وتحدثت معه حول أسباب طلاقها من عماد وطبيعة شغله وشغل والدها.

وفي نهاية الحلقة قام زوج شقيقة ورد يمحاولة إقناعها بالإبلاغ عن "ورد" وأن تعترف بكل ما حدث لهم خلال الفترة الأخيرة حتى لا تتورط معها هي وزوجها. خاصةً وأنهم أصبحا مطلوبين رسميا.

مسلسل المداح

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" مواصلة صابر المداح "حمادة هلال، البحث عن فك طلاسم تمسك الجنية مليكة "سهر الصايغ" بالحصول على أرضه الزراعية مهما كانت النتائج.

البداية كانت عندما استقبل أبو الخير "كمال أبو رية" صابر المداح "حمادة هلال" فى منزله ودعوته على تناول الغداء معا، ويخبره أن عادل الذى يبحث عنه المداح يتواجد داخل المنزل، فيراوغه حمادة هلال ويدخل الغرفة التى يتواجد فيها عادل، ليخبره الأخير بأن الجن لن يتركه إلا إذا كان مقتولا أو يتسبب فى جنانه، ويطالبه بالابتعاد عن مليكة الجنية، ويرسل له رسالة غامضة بعدما قال له أن الشيء الذي سينقذه من نار الجن هو مخلوق من نفس نارهم.

يذهب حمادة هلال بعدها إلى رجل العلم المسيحي "زهير" ويطلب منه مساعدته فى الوصول إلى سر تمسك الجن فى الحصول على أرضه، ليخبره أن الجن مهما عظم جبروته إلا أنه لا يعلم الغيب وخير دليل ما حدث مع سيدنا سليمان الذى توفى على عصاه ولم يعلم الجن وفاته إلا بعد مرور سنة بعدما قام السوس بأكل عصاه التى كان يتكئ عليها، وأوضح له أن هناك سر يكمن داخل أرضه، ولن يستطيع الجن الحصول على أرضه إلا بموافقته أولا.

تشهد الحلقة أيضا تهديد رحاب "هبة مجدي" برسالة غامضة من جديد تحذرها من الموت، لتذهب بعدها إلى أبو الخير "كمال أبو رية" وتخبره أنه هو الذى تسبب فى وفاة زوجها رجل الأعمال منير الشهاوي، وتطالبه بضرورة الابتعاد عنها، بعدها تتصل رحاب بأدهم "خطيب جميلة" الذى كلفته سابقا بقتل زوجها منير، وتطلب منه المجيء إلى الفيوم من أجل إعطائه المال، ويشعر أدهم من صوتها بعدم الأمان.

يصل بعدها حمادة هلال إلى هبة مجدي، لتخبره أنها السبب فى قتل زوجها رجل الأعمال، فيغضب منها صابر المداح ويعاتبها بأنها كانت ستنهى مصيره بعدما اتهمته هو فى قتل زوجها، ويسألها عن السبب الذي دفعها فى القيام بذلك، لتنتهى أحداث الحلقة وسط تكهنات بحدوث مفاجآت أخرى فى الحلقات الجديدة.

مسلسل ملف سري

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، وتسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال.

وخلال أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل ملف سري، تشرع فريدة (الفنانة دينا) على رفع قضية حجر على زوجها يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري) بسبب تنازله عن 80٪ من أسهم شركاته لصالح ابنه الذي لم يعلن عنه - ليل المصري (الفنان محمد محمود عبد العزيز)، وتستند إلى أن زوجها مصابا بالزهايمر.

وتشهد الحلقة إصابة حازم (الفنان ادوارد) بالشلل النصفي بعد الحكم عليه بالمؤبد في قضية قتل شريف المالكي، وتتأثر زوجته أمنية (الفنانة دنيا عبد العزيز) بما أصابه.

وتنتهي الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل ملف سري، بلقاء فتحي (الفنان علاء مرسي) مع شقيقه عاشور الذي تحول إلى يوسف المالكي.

مسلسل انحراف

شهدت أحداث الـ21 من مسلسل "انحراف"، تصاعد جرعة الغموض ممزوجة بالتشويق والاثارة، التي يقدمها لنا المخرج رؤوف عبد العزيز في لوحة فنية رائعة، حيث كانت بداية الحلقة مع القبض مع سناء ( تقدمها الفنانة رانيا محمود ياسين)، وذلك بتهمة خطف طفل من منتزه للأطفال، وتقوم الشرطة بالاتصال بالدكتور حور" روجينا" والتي بدورها تنقذ سناء من السجن، نظرا لما تقدمت به من أوراق تثبت أنها تعاني من أمراض نفسية بعد وفاة أبنها في حادث مأساوي.

ثم تنقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلي قسم الشرطة ، وحديث بين الضابط شريف نوح "يقدمه أحمد صفوت"، ومدير أمن " يقدمه محمد غنيم"،حول السلسلة التي تم العثور عليها في موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل " ميدو عادل"، وحول التفاف أصابع الاتهام حول زوجته حور "روجينا"، خاصة بعد وجود سلسلة تشبه إلي حد كبير سلسله كان قدم اشتراها هدية لحور، ولكن مدير أمن يؤكد له التحقق جيدا قبل الاتهام بشكل مباشر.

ثم تنتقل الأحداث بعدها إلي سناء " رانيا محمود ياسين"، والتي تكشف الحادث المأساوي الذي تعرض له ابنها بسبب المرتبة التي كانت تتواجد معه، والتي كانت السبب في وفاته بسبب الغاز التي تسبب في وفاته مخنوفا.

وتنتهي الأحداث بشكل مثير للغاية، حول شكوك شريف نوح "أحمد صفوت" واتهامه بشكل شبه مباشر لحور" روجينا"، بعد سؤالة عن السلسلة التي كان قد اشتراها لها قبل ذلك، لتنتهي الحلقة حول فتح عبلة السلسلة، لفتح العديد من التساؤلات حول هل يبتعد الشك عن حور إذا وجود شريف السلسله، أم العكس؟.

مسلسل شغل في العالى

شهد مسلسل شغل فى العالى الحلقة 21 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تشهد أول ظهور فنى للاعب الكرة أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق.

ويحاول فريق فيفى عبده وشيرين رضا الإيقاع بأحمد حسام ميدو فى فخ النساء إلا أنه لم يمنحهما فرصة لذلك، مما يدفعهما لتغيير خطتهما للوقوع به عن طريق استضافته فى برنامج رياضى.

وتقرر فيفى عبده أن تستعين باينتها عزة للعمل بمنزلها بعد إلقاء القبض على الفتاة التى اشتركت فى محاولة خطف ابنها.

مسلسل بيت الشدة

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 21 تطور جديد في الأحداث حيث يحلم محمد مهران "سيف" بموته علي يد والدته وفاء عامر "فلك" والتي تنتابها حالة من الخوف.

يذهب أحمد ماجد "ابن مختار" إلى إيهاب فهمي "ناصر" بالمكتبة ويعرض عليه شراء أحد رجال الأعمال لمكتبته بالسعر الذي يريده، ولكنه يرفض بيع المكتبة بأي سعر مغري.