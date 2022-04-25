أحمرار العين أبرزها.. ما هي علامات وأعراض متلازمة جفاف العين؟

متلازمة العين الجافة (DES) هي مشكلة شائعة تصيب العين وتؤثر على نسبة كبيرة من السكان، تظهر متلازمة جفاف العين لدى الأشخاص من أي عرق أو عمر أو جنس ، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا عند المرضى الأكبر سنًا وأكثر شيوعًا عند النساء منها عند الرجال.

ما هي علامات وأعراض متلازمة جفاف العين؟

عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بجفاف العين من الأعراض والعلامات التالية:

شعور جاف أو شجاع / مخربش في العين

حرق أو حكة في العين

رؤية مشوشة

الرؤية التي تختلف مع الوقت من اليوم

إحساس بوجود جسم غريب مثل الرمل في العين

حساسية من الضوء وألم

تمزق مفرط عندما تصبح العين جافة للغاية أو عند تعرضها للرياح

عدم تحمل ارتداء العدسات اللاصقة

احمرار العين

غالبًا ما تتفاقم الأعراض والعلامات في المناخات الجافة ، وفي ظروف الرياح ، وفي درجات الحرارة المرتفعة مع انخفاض الرطوبة ، مع الاستخدام المطول لعينيك (على سبيل المثال ، القراءة ومشاهدة التلفزيون) ، وفي نهاية اليوم.

في كثير من الأحيان قد يكون هناك تمزق مفرط متقطع مع جفاف العين، قد يتسبب التهيج في حدوث تمزق انعكاسي ، حيث يتم إنتاج عدد كبير من الدموع دفعة واحدة.