لتجنب أقل درجة.. تعليمات لـ بنات عين شمس بامتحانات البابل شيت

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه يجب علي جميع الطالبات ضرورة كتابة *رمز نموذج الأسئلة* فى ورقة البابل شيت لأنه فى حالة عدم تسجيل *رمز النموذج* سوف تحصل الطالبة على الدرجة الأقل عند التصحيح.

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف أن نظام امتحانات البابل شيت يتميز بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة .

وقدم الدكتور تامر شوقي أستاذ جامعي بكلية التربية جامعة عين شمس نصائح في امتحانات البابل شيت لمساعدة الطلاب نظرا لاقتراب امتحانات نهاية العامة حول أساسيات حل امتحان البابل شيت، حتى لا يقع الطلاب في الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى الرسوب في الامتحان، في النقاط التالية:

– يجب على الطالب ملئ بياناته الشخصية على ورقة الإجابة بالقلم الجاف.

– الحل داخل ورقة الإجابة بالقلم الرصاص.

– يتم تظليل الإجابة بشكل دائري واضح.

– يمنع تظليل دائرتين للسؤال الواحد.

-يمنع تماما استخدام قلم التصحيح.

-يجب على الطالب استغلال الوقت المحدد للامتحان في الحل وعدم الانشغال بأمور أخرى حتى يستطيع الإجابة على جميع الأسئلة قبل نفاذ الوقت.

