عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتجنب أقل درجة.. تعليمات لـ بنات عين شمس بامتحانات البابل شيت

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه يجب علي جميع الطالبات ضرورة كتابة *رمز نموذج الأسئلة* فى ورقة البابل شيت لأنه فى حالة عدم تسجيل *رمز النموذج* سوف تحصل الطالبة على الدرجة الأقل عند التصحيح.

 

 وأشارت الدكتورة أميرة يوسف أن نظام امتحانات  البابل شيت يتميز  بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة .

txt

أخبار التعليم … القومي للبحوث: كعك العيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان… لـ طلاب رابعة ابتدائي.. إتاحة المحتوى التفاعلي عبر منصة إدارة التعلُّم LMS

txt

أخبار التعليم.. فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. عبد الغفار: إعلان جداول الامتحانات قبل موعد انطلاقها

txt

جامعة عين شمس تنظم حفل إفطار جماعيًا بحضور وزير التعليم العالي ومفتي الجمهورية

وقدم الدكتور تامر شوقي أستاذ جامعي بكلية التربية جامعة عين شمس  نصائح في امتحانات البابل شيت لمساعدة الطلاب نظرا لاقتراب امتحانات نهاية العامة حول  أساسيات حل امتحان البابل شيت، حتى لا يقع الطلاب في الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى الرسوب في الامتحان، في النقاط التالية:

– يجب على الطالب ملئ بياناته الشخصية على ورقة الإجابة بالقلم الجاف.

– الحل داخل ورقة الإجابة بالقلم الرصاص.

– يتم تظليل الإجابة بشكل دائري واضح.

– يمنع تظليل دائرتين للسؤال الواحد.

-يمنع تماما استخدام قلم التصحيح.

-يجب على الطالب استغلال الوقت المحدد للامتحان في الحل وعدم الانشغال بأمور أخرى حتى يستطيع الإجابة على جميع الأسئلة قبل نفاذ الوقت.
 

جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس امتحانات البابل شيت نظام امتحانات البابل شيت ورقة البابل شيت Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات خاطئة للحصول على الإقرار الضريبي

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

أصاب الأطفال في 12 دولة.. أعراض التهاب الكبد الغامض

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

مقتل ربة منزل على يد ابنها بعين شمس وتحقيقات موسعة لكشف التفاصيل

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

ترشيحاتنا

رسميا.. إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصرالأسبوع الجاري

استشاري: مرضى الضغط عليهم الحذر من تناول الأسماك المملحة

التموين تبدأ طرح كحك وبسكويت عيد الفطر بأسعار مخفضة

ارتفاع جديد في أسعار جاك JS3 موديل 2022

التنمية تنتصر على الإرهاب في شمال سيناء.. ومشروعات قومية بـ 400 مليار جنيه تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

موسيماني وأسباب أخرى.. لماذا لا يشارك أفشة مع الأهلي ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

تشويه وقطع لسان.. ماذا حدث لـ"معنفة جدة" على يد زوجها في السعودية|فيديوجراف

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ