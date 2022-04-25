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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكبير أوي الحلقة 24.. أحمد مكي يشك في سرقة فزاع له

الكبير
الكبير

شهدت أحداث الحلقة الـ ٢٤ من مسلسل «الكبير اوي» الجزء السادس العديد من التفاصيل المشوقة.

شك الكبير في سرقة فزاع له، لظهور الثراء الفاحش عليه، حيث ارتدى ساعة أبل، واشترى جهاز ايفون حديث.

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ومن ثم طلب “سوشي” بـ ٤٥٠ جنيه، وكذب عليه وقال للكبير أن هذا الأكل لچوني، فقام الكبير بأخذ الأكل منه والنظر إليه نظرات شك واتهام.

واكتشف الكبير أن "مدكور" حمدي الميرغني، «واحد من أهالي المزاريطة» سافر قبل سنوات وعاد ومعه مشروع جديد، ووعد أهالي المزاريطة أن يقيم لهم مجمع سكني جديد، الأمر الذي جعل كل الفلاحين يتركون العمل في أرضه ليعملوا مع «مدكور».

الكبير الكبير أوى فزاع حمدي الميرغني أهالي المزاريطة

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